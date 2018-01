Gana Guillermo del Toro como Mejor Director

Ciudad de México- El mexicano Guillermo del Toro se alzó este domingo con el premio al Mejor Director en los Globos de Oro, gracias a su película La Forma del Agua.Éste es el primer Globo de Oro que gana el cineasta, quien también estuvo nominado al premio de Mejor Guión.Del Toro competía en la categoría de dirección contra Christopher Nolan (Dunkerque), Martin McDonagh (3 Anuncios por un Crimen), Ridley Scott (Todo el Dinero del Mundo) y Steven Spielberg (The Post: Los Oscuros Secretos del Pentágono).La Forma del Agua, que se estrenará el 12 de febrero en cines mexicanos, cuenta la historia de Elisa (interpretada por Sally Hawkins), una mujer muda que se enamora de una criatura marina a principios de la década de los 60.El filme recibió siete nominaciones al Globo de Oro, más que cualquier otra película este año, y ganó en septiembre pasado el León de Oro, máximo premio del Festival Internacional de Cine de Venecia.A continuación la lista de ganadores:Director de una Película: Guillermo del Toro, La Forma del AguaActriz en una Película de Comedia o Musical: Saoirse Ronan, Lady BirdActor en una Película de Comedia o Musical: James Franco, The Disaster Artist: Obra MaestraActor de Reparto en una Película: Sam Rockwell, 3 Anuncios por un CrimenActriz de Reparto en una Película: Allison Janney, Yo, TonyaGuión de una Película: Martin McDonagh, 3 Anuncios por un CrimenPelícula Animada: CocoPelícula Extranjera: In The Fade, Alemania y FranciaCanción Original de una Película: "This Is Me", El Gran ShowmanBanda Sonora de una Película: Alexandre Desplat, La Forma del AguaSerie de Drama: The Handmaid's TaleSerie de Comedia: The Marvelous Mrs. MaiselActriz en una Serie de Drama: Elisabeth Moss, The Handmaid's TaleActor en una Serie de Drama: Sterling K. Brown, This Is UsActor en una Serie de Comedia o Musical: Aziz Ansari, Master of NoneActriz en una Serie de Comedia o Musical: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. MaiselMiniserie o Película para TV: Big Little LiesActriz en una Miniserie o Película para TV: Nicole Kidman, Big Little LiesActor en una Miniserie o Película para TV: Ewan McGregor, FargoActriz de Reparto en una Miniserie o Película para TV: Laura Dern, Big Little LiesActor de Reparto en una Miniserie o Película para TV: Alexander Skarsgard, Big Little LiesPremio Cecil B. DeMille: Oprah Winfrey