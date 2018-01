Celebra sus 300 'Family Guy'

Los Angeles— Veinte años han pasado desde que la familia Griffin abrió las puertas de su casa para el deleite de los televidentes, y ya en su temporada 16, la serie animada ‘Family Guy’ celebrará la próxima semana 300 episodios que han impactado en la cultura popular.“No sé si alguien esperaba que la serie durara tanto. Es sorprendente cómo se ha posicionado en la cultura popular y realmente creo que todavía tiene mucho que dar, pues se nutre de la cotidianidad”, expresó Seth MacFarlane, creador del show de Fox, durante el festejo del episodio 300, en el marco de la Convención de Críticos de Televisión.“Hemos evolucionado conforme los tiempos han cambiado y tocamos temas relevantes a través de un humor muy particular, así que la forma de mantenernos vigentes es seguir haciendo las cosas como hasta ahora, no hay necesidad de arreglar lo que no está roto”.Respecto a la técnica, señaló que ‘Family Guy’ mantendrá su estilo artesanal, pues es parte de la identidad del show.“Antes ‘Los Simpson’ se hacían a mano, y fueron ellos los que se abrieron al cambio, comenzaron con la transición digital, y hoy hay mucho CGI (imágenes por computadora) en todas las producciones animadas, pero nosotros apreciamos el proceso tradicional y tenemos creativos increíbles que han sabido adaptar técnicas”.Durante el evento, Seth y Rachael MacFarlane, Mila Kunis, Seth Green, Travis Bowe, Rich Appel y Alec Sulkin, talento del show, ahondó en el futuro de la serie ahora que Disney adquirió 21st Century Fox.“Claro que mi primer pensamiento fue: ¿acaso ahora tendré que poner a Mickey Mouse en mi historia?, pero hablé con los directivos y fueron muy transparentes. No hay razón para alarmarse, creo que los cambios siempre traen algo bueno”, agregó.MacFarlane adelantó, además, que la temporada 16 tendrá invitados especiales de la talla de Amanda Seyfried e Ian McKellen. Seyfried estará en un episodio en el que Brian se enamora, por segunda vez en la historia de la serie, de un animal como él, mientras que McKellen será parte de un programa especial centrado en el personaje de Stewie, a transmitirse en marzo.

