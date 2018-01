Es 'Coco' Mejor Película Animada

Ciudad de México- La cinta animada de Pixar Coco, cuya trama se desarrolla durante el Día de Muertos, ganó el Globo de Oro a Mejor Película Animada este domingo."Coco no existiría sin la increíble gente de México y sus bellas tradiciones del Día de Muertos. Muchísimas gracias", dijo el director Lee Unkrich.Entre otros ganadores de la noche estuvo James Franco, quien se llevó el galardón por segunda vez en su carrera..El californiano fue nombrado Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical gracias a The Disaster Artist: Obra Maestra, cinta que él también dirigió.El histrión interpretó a Tommy Wiseau, cineasta que realizó The Room, película considerada como una de las peores de todos los tiempos.Franco había ganado su primer Globo de Oro en 2002, gracias a su actuación protagónica en la película para televisión James Dean.A continuación la lista de ganadores:Actor en una Película de Comedia o Musical: James Franco, The Disaster Artist: Obra MaestraActor de Reparto en una Película: Sam Rockwell, 3 Anuncios por un CrimenActriz de Reparto en una Película: Allison Janney, Yo, TonyaPelícula Animada: CocoCanción Original de una Película: "This Is Me", El Gran ShowmanBanda Sonora de una Película: Alexandre Desplat, La Forma del AguaSerie de Drama: The Handmaid's TaleActriz en una Serie de Drama: Elisabeth Moss, The Handmaid's TaleActor en una Serie de Drama: Sterling K. Brown, This Is UsActriz en una Serie de Comedia o Musical: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. MaiselActriz en una Miniserie o Película para TV: Nicole Kidman, Big Little LiesActor de Reparto en una Miniserie o Película para TV: Alexander Skarsgard, Big Little LiesActriz de Reparto en una Miniserie o Película para TV: Laura Dern, Big Little Lies