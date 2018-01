Hermano de Madonna ya no vive en la calle

Los Angeles— Después de más de siete años viviendo en la calle, el hermano mayor de Madonna, Anthony Ciccone, aceptó la ayuda de su familia y volvió a casa para Navidad, reportó El País.Desde 2010, Ciccone, de 61 años, dormía debajo de un puente en Traverse City, Michigan, y se alimentaba de lo que le entregaban los comedores sociales, rechazando cualquier apoyo de los suyos.Fue su otro hermano, Christopher Ciccone, quien confirmó al diario The Sun que Anthony está ahora con su familia recuperándose de sus problemas con el alcohol.Anthony es alcohólico y, según recoge el diario británico, ha pasado varios meses en la clínica Dann’s House, una vivienda para gente sin hogar que tiene algún tipo de adicción y le ayudan con la rehabilitación.Su hermana Madonna se había ofrecido a ayudarle en repetidas ocasiones, pero él nunca la aceptó.“Soy un cero en sus ojos, una vergüenza para ella, que vive en su propia burbuja”, dijo Anthony en una entrevista en 2011 a The Michigan Messenger, donde reconoció que nunca aceptaría su dinero.“Si me congelara hasta la muerte mi familia probablemente no lo sabría o no le importaría. Mi padre sería muy feliz si muriera de hipotermia”.Cuando Anthony Ciccone perdió su trabajo como carpintero y su familia le abandonó, comenzó a trabajar en los viñedos de su padre, pero acabó perdiendo su puesto debido a sus problemas con el alcohol.Ese enfrentamiento con su familia y su mala relación con sus hermanos, le llevó a vivir en la calle desde hace ya más de siete años.Madonna, de 59 años, es la tercera de ocho hermanos y la favorita de su padre. Tony Ciccone es el patriarca de un pintoresco clan italoamericano, casado dos veces: con la madre de Madonna, del mismo nombre que su hija y, a la muerte de esta, en 1963, con la niñera, Joan.Christopher, dos años menor que Madonna y aspirante a artista, trabajó con ella como decorador y director de escena en varias giras. Hasta que el entrenador cubano Carlos León, que sería padre de su hija Lourdes María, apareció en su vida en 1994. Entonces, ambos hermanos se distanciaron.

