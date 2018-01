Los Angeles.- La actriz Kiernan Shipka, que interpretó a Sally Draper en la serie ‘Mad Men’, se encargará de dar vida a la nueva bruja Sabrina en el remake que prepara la plataforma Netflix sobre Sabrina, the Teenage Witch, una famosa producción televisiva de los años 90.Según informó Netflix a través de un comunicado oficial, Shipka interpretará a Sabrina Spellman, una joven bruja que intenta llevar una vida normal en su instituto mientras aprende a dominar y controlar sus poderes sobrenaturales.La historia de Sabrina Spellman, que surgió del cómic The Chilling Adventures of Sabrina de la editorial Archie, ya tuvo una adaptación televisiva entre 1996 y 2003 con Sabrina, the Teenage Witch, una popular serie para el público infantil y adolescente que protagonizó Melissa Joan Hart.Kiernan Shipka captó la atención de los telespectadores por su interpretación de Sally Draper, la hija de Don Draper (Jon Hamm) y Betty Draper (January Jones), en la aplaudida serie sobre el mundo de la publicidad Mad Men.Shipka, de 18 años de edad, ha trabajado recientemente en la miniserie Feud: Bette and Joan.Roberto Aguirre-Sacasa, productor ejecutivo y guionista de este nuevo proyecto sobre Sabrina que todavía no tiene título, dijo que Shipka siempre estuvo entre sus favoritas para el papel.Esta es una versión más oscura y macabra de Sabrina y estamos increíblemente emocionados de que la gente vea a Kiernan haciendo suyo este icónico personaje", añadió.Netflix indicó que la nueva producción sobre Sabrina tendrá dos temporadas, con 20 episodios en total de una hora de duración.

