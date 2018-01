San Diego– Un abogado que representó a Paz de la Huerta ha presentado una demanda contra Harvey Weinstein y un exprocurador de Nueva York en que los acusa de ponerse de acuerdo en un plan para conseguir que la actriz desistiera de su denuncia contra el empresario cinematográfico por abuso sexual.El bufete de Aaron Filler, Tensor Law, presentó la demanda el viernes contra Weinstein, su compañía y el abogado Michael Rubin, un exprocurador del distrito neoyorquino del Bronx, en Los Ángeles.Filler dijo en la demanda que Rubin convenció a de la Huerta que despidiera a aquél como su abogadoEn la demanda, Filler dijo que Rubin mintió al presentarse a Huerta como defensor de los derechos de las víctimas cuando en realidad defendía los intereses de Weinstein "al interferir mediante una serie de subterfugios dañinos, amenazas y reclamos extorsivos, totalmente por fuera de las constricciones legítimas del sistema legal".Rubin rechazó las denuncias y dijo que Filler está molesto porque perdió una clienta."Jamás en mi vida conocí a Harvey Weinstein", aseguró.Rubin dijo que su intención al comunicarse con la actriz era ayudarle a conseguir el arresto de Weinstein.La vocera de Weinstein, Holly Baird dijo en un correo eletrónico a The Associated Press que es una "locura" insinuar que Weinstein "estuvo involucrado de alguna manera".Weinstein ha rechazado todas las denuncias de relaciones sexuales no consensuales.De la Huerta, actriz de la serie por cable "Boardwalk Empire", acusó públicamente al productor de cine de violarla dos veces en 2010. Habló con la policía de Nueva York sobre la acusación a fines de octubre y no ha desistido de su denuncia inicial.Su abogada en la actualidad, Carrie Goldberg, ha expresado preocupación por la marcha de la investigación.

