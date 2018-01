Frente a frente Del Toro y Spielberg

Ciudad de México— En los Globos de Oro de esta noche se librarán batallas en contra del acoso sexual en Hollywood, la falta de oportunidades para las minorías y se tratará de elevar el rating de la ceremonia.Sin embargo, el enfrentamiento que más emociona a los apostadores en línea y a los cinéfilos de todo el mundo, es el que tendrán Guillermo del Toro y Steven Spielberg, en los apartados de Director y Cinta de Drama.El primero, con ‘La Forma del Agua’, pretende sorprender a los votantes con lo gótico y artesanal de su propuesta, mientras que el segundo, con ‘The Post’, tiene a su favor su trayectoria, experiencia y ojo crítico.Quien gane de los dos esta noche, podría decidir el camino de esta temporada de premios, pues ambos son los favoritos en las categorías principales en casi todas las ceremonias.Steven SpielbergGobos de Oro* 13 nominaciones ha tenido Spielberg en toda su carrera. Ha ganado en dos ocasiones, por ‘La Lista de Schindler’ y ‘Rescatando al Soldado Ryan’.Premios en general183 premios en toda su carrera4 Oscares ha ganado (2 como director, 1 honorario y 1 como productor)11 premios Emmy4 BAFTA4 DGA (Directors Guild of America)2 premios en el Festival de Cine de Venecia1 Palma de Oro a Mejor Guión en Cannes (por ‘Sugarland Express’, su primera película para cine)Trayectoria-71 años de edad-58 años de carrera-34 películas dirigidas-164 créditos como productorVentajas- Tiene varias décadas de experiencia a sus espaldas.- La crítica y la prensa extranjera (encargada de los Globos de Oro) le tienen mucho respeto.- Su cinta toca temas importantes para Hollywood, como la política y la libertad de expresión.- Abordar con tanto respeto el trabajo del periodista en el filme, podría seducir a los votantes.- Tiene como aval a dos estrellas en su reparto: Tom Hanks y Meryl Streep, también nominados.Desventajas- Lleva casi 20 años que no triunfa en los Globos de Oro.- El tema de la cinta no apela mucho a las grandes audiencias.- La campaña de publicidad y marketing para el filme ha sido muy sencilla y con poco impacto.Guillermo del ToroGlobos de Oro* 2 veces han nominado a Del Toro, ambas este año, por ‘La Forma del Agua’.Premios en general68 premios en toda su carrera1 nominación al Oscar1 BAFTA (por El Laberinto del Fauno)6 premios Ariel1 premio especial, el Mercedes-Benz Award, en Cannes (por ‘Cronos’, su primera película para cine)1 premio Emmy (por la serie animada ‘Trollhunters’)1 premio Goya2 premios especiales en el Festival de Cine de Venecia, ambos por ‘La Forma del Agua’Trayectoria-53 años de edad-32 años de carrera=-10 películas dirigidas-42 créditos como productorVentajas- Forma parte de la oleada de talento mexicano que triunfa en Hollywood desde hace varios años.- Sus compatriotas Alfonso Cuarón y Alejandro G. Iñárritu ya ganaron la estatuilla.- Su cinta ha sido calificada como esperanzadora y una obra de arte.- El público que ha visto el filme le ha dado publicidad de boca en boca.- Dos de sus actores, Sally Hawkins y Richard Jenkins, también están nominados en la ceremonia.Desventajas- Especializarse en el género fantástico, un tipo de cine poco exitoso en las premiaciones importantes.- Muchos podrían decir que premiar a otro cineasta mexicano en tan poco tiempo es una exageración.SemejanzasAdemás de su obsesión por el detalle, tanto a Spielberg como a Del Toro les apasionan temas fantásticos e historias con seres de otro mundo, que sepan entretener y hagan reflexionar a la audiencia.Sin embargo, aunque el mexicano es fiel a sus influencias, en esta ocasión el estadounidense apuesta por una historia mucho más realista, actual y de coyuntura, pese a estar ubicada en la década de los 70.FichasLa Forma del AguaActores: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon y Doug JonesSinopsis: En la década de los 60, dentro de un complejo de investigaciÛn, una mujer de limpieza (Hawkins) entabla una relación fantástica y amorosa con una creatura con forma de anfibio.Nominaciones al Globo de Oro: 7, incluyendo Mejor Película de Drama, Mejor Director y Mejor Guión.The Post: Los Oscuros Secretos del PentágonoActores: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson y Alison BrieSinopsis: En 1971, los principales periÛdicos de Estados Unidos, entre ellos el Washington Post, enaltecieron la libertad de expresiÛn al informar a la gente sobre el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno.Nominaciones al Globo de Oro: 6, incluyendo Mejor Película de Drama, Mejor Director y Mejor Guión.RECUADROEntrega de los Globos de Oro 2018Alfombra roja: 6:00 p.m.Premios: 7:00 p.m.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.