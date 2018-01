Actuar juntos fortalece su amistad

Ciudad de México.- Revivir los últimos días de Gianni Versace, en una producción con la dirección de Ryan Murphy, ayudó a reforzar la amistad entre Ricky Martin y Édgar Ramírez, cuya relación se remonta, casualmente, al mundo de la moda.“Nos conocimos en una cena de Armani hace unos años, fue una buena coincidencia, y desde entonces hemos desarrollado una gran amistad que se ha vuelto fuerte con el paso del tiempo”, cuenta Martin, quien recuerda, en particular, haber bromeado desde el primer momento con Ramírez, por la confianza que le inspiró.La palabra “hermano” es lo primero que pronuncian ambos al preguntarles como describirían al otro. Tanto Édgar como Ricky expresan admiración y aseguran que haber dado vida a Versace y a su pareja, Antonio D’Amico, respectivamente, en la serie American Crime Story: Versace, fortaleció esos lazos.“Estamos en la misma sintonía dentro y fuera de la ficción, incluso me he comprometido a ayudarlo en sus causas”, expresa Ramírez, haciendo referencia a la lucha contra la esclavitud sexual y la recolección de fondos para ayudar tras desastres naturales.“Tengo una década combatiendo el tráfico de personas y me da gusto tener a mi lado a estas personas que admiro apoyando la causa”, añade su amigo.De hecho, Murphy, responsable del proyecto que los hizo compartir escena, señala que una de las razones para elegirlos en los papeles del afamado diseñador y su pareja fue la fuerte amistad que ostentan.“La mancuerna que formaron fue increíble, pues la química estuvo ahí desde el inicio, y es algo que se refleja en pantalla y ayuda a transmitir el tono de la tragedia que contamos”, dice Murphy, quien dirigió, produjo y escribió esta serie sobre el asesinato del icono de la moda, que será estrenada en México el jueves 18 de enero, a las 22:00 horas, por FX.Entre anécdotas de producción, Martin rememora haberle contado a Ramírez apenas le fue ofrecido el papel de D’Amico, pues su colega hizo lo mismo cuando supo que sería Gianni.“Ricky fue la primera persona que se enteró de que haría esta serie. Estaba muy emocionado, y cuando Ricky fue a cenar con Ryan esperábamos que fuera para el mismo proyecto”, indica Ramírez.“Tuve que pretender que no sabía nada cuando Ryan me invitó a cenar”, completa el boricua, entre risas, “pero cuando me ofreció el papel me delaté un poco, pues mi primera pregunta no fue por quién haría el protagónico, sino quién haría a Donatella”.En cuanto supo que Penélope Cruz haría a Donatella Versace, no disimuló la emoción.“Casi me orino, y cuando Ryan me dijo de Édgar, pues ya sabía; entonces dimensioné que este proyecto sería único, ya que estaría rodeado de gente que quiero mucho”.American Crime Story: Versace constará de nueve episodios y tendrá en su reparto, además, a Max Greenfield, Darren Criss, Dascha Polanco y Judith Light.Desconoce teleserieAunque hace unos meses fue muy sonado que arrancaría la producción de una serie de televisión sobre Menudo, grupo del cual Ricky Martin formó parte y que se enfocaría en los orígenes y su repentina popularidad, el boricua dijo no conocer el proyecto.“Nadie se ha acercado para consultarme nada, no tengo información al respecto, espero que haga un buen trabajo quien lo esté escribiendo.“Me intriga, claro, pero no tengo más que decir, no hay expectativas de por medio”, expresó Martin sobre Súbete a Mi Moto: La Historia de Menudo.Y ante la pregunta de los preparativos de su boda, se reservó los detalles y dijo estar enfocado en su show fijo en el Park Theater del Monte Carlo Resort and Casino, en Las Vegas, donde ha añadido fechas a partir del 15 de marzo y que lo mantiene bastante ocupado.