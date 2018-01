Se unen 'auténticos' al Tecate Supremo

Al ‘lineup’ de 14 artistas que ofrece el Tecate Supremo 2018 se unió el grupo argentino Los Auténticos Decadentes, una banda de rock alternativo y fusión que ya comparte cartel con Enrique Bunbury, Molotov, Los Ángeles Azules, Enjambre, Los Cafres, José Madero y El Gran Silencio.El gerente de medios del festival, Armando Luna, quien dio a conocer los detalles del evento en noviembre de 2017, afirmó –vía telefónica- que la adición del grupo se realizó con la única finalidad de hacer crecer el Tecate Supremo para Ciudad Juárez.También aseguró que la participación del grupo no afectará los horarios del festival, sólo se realizarán ajustes para cada una de las 15 presentaciones que también incluyen a Costera, Odisseo, Cuco, Los Master Plus, Francisco El Hombre, Sabino y Charlie RoddLa primera edición de este evento tendrá lugar en el parque El Chamizal el sábado 10 de marzo. Se estima que tendrá una duración de más de 12 horas continuas; contará con dos escenarios, áreas de comida y bebida, zona preferente y vip; y se espera la asistencia de 15 a 20 mil personas.Los boletos ya están a la venta en Don Boletón y tienen un costo de 495, 990 y mil 100 pesos (general, preferente y vip).Tres auténticas décadasLa banda, formada en 1986 en Buenos Aires, Argentina, continuará celebrando en Ciudad Juárez 31 años de llevar su fusión de cumbias, pop, candombe, bolero, ska y rock por toda Latinoamérica.El viernes 17 de noviembre de 2017 la agrupación cerró su gira ‘Los Auténticos Decadentes 30 Aniversario’ en el Foro Sol de la Ciudad de México con la asistencia de 65 mil personas, sin embargo, el festejo se reanudará en la frontera.Durante el concierto los argentinos presentarán las canciones que los han posicionado como una banda con sonido único a nivel internacional. Entre las piezas se encuentran ‘La guitarra’, ‘Cómo me voy a olvidar’, ‘No me importa el dinero’ y ‘Tu forma de ser’.Además, las canciones que tocarán en la ciudad pasarán a formar parte de la serie de conciertos que organiza la cadena de televisión estadounidense MTV desde 1898, ‘MTV Unplugged’.Tecate SupremoParque El Chamizal• Sábado 10 de marzo de 2018• 1:00 p.m.• Boletos a la venta en www.donboleton.com, en las oficinas de Don Boletón (ubicadas en la avenida Manuel Gómez Morín, local 3), en todas las tiendas Sounds y en el call center (656) 613 0100

