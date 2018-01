Ciudad de México.- Llegó el 2018 y la telenovela ‘Sin Tu Mirada’ inicia una nueva etapa dentro de su historia.Y aunque el elenco y equipo de producción no descansó mucho durante la temporada decembrina, lo que más agradecen es comenzar el año con trabajo, puesto que ya retomaron las grabaciones“Han sido jornadas laborales muy fuertes, casi no tuvimos vacaciones, pero siempre es bueno iniciar trabajando y con un equipo de gente tan amable y generoso”, dijo Cecilia Toussaint, quien da vida a Damiana.Este viernes, la producción se tomó un receso para partir la tradicional Rosca de Reyes en una nueva locación, ubicada en la Colonia Doctores.“Este tipo de momentos y espacios son lindos para poder compartir, porque la verdad muchas veces pasan días y no nos vemos o no sabemos dónde anda el otro”, agregó la actriz.En el convivio estuvieron Claudia Martin, protagonista del melodrama, y Scarlet Gruber, quien interpreta a la villana de la historia.Para la venezolana fue su primera experiencia con esta tradición mexicana y al partir su pedazo de rosca sacó “el muñeco”, por lo que prometió darle tamales a sus compañeros el Día de la Candelaria.“No tengo muy claro el significado del moñito... Pero estoy feliz de vivir esta tradición y me va a tocar aprender cómo hacer tamales, o si no llevo arepas venezolanas al set ese día”.La actriz está feliz con la oportunidad de trabajar en la telenovela, primera que realiza en México para Televisa.“Me encanta la comida mexicana. Soy fan de los tacos al pastor y de los taquitos dorados, poco a poco le estoy agarrando gusto al picante, que era lo único que no podía comer.“Estoy enamorada de México y estoy segura que me voy a quedar más tiempo después de la novela. Estoy muy feliz porque siempre fue un sueño para mí estar en Televisa”, compartió.El productor Ignacio Sada también estuvo presente, así como los actores Emmanuel Orenday y Luis Bayardo, quienes fueron los más bromistas en el convivio.