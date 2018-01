Reyes y magos

Los reyes contemporáneos no se distinguen por haber entregado oro, incienso o mirra, ni por haber cabalgado desde el Oriente para adorar el nacimiento del niño Jesús, sin embargo, sus nombres son tan reconocidos a nivel mundial como lo son Melchor, Gaspar y Baltasar.Debido a su trabajo y a su fama internacional, se puede decir que Cristiano Ronaldo, Vin Diesel y Ed Sheeran figuran como los Reyes Magos del mundo del espectáculo y del entretenimiento, ya que estos tres hombres han logrado reinar en distintos terrenos gracias a su talento y destreza.Así que, aprovechando que es un día lleno de tradición en México, donde los hogares se abarrotan de ilusión, convivencia y de la esperada rosca de reyes, te damos a conocer las estadísticas y los logros que han posicionado al futbolista, al actor y al músico como los mejores en la actualidad.Cristiano Ronaldo@Cristiano120 millones de seguidores en Facebook118 millones de seguidores en Instagram67 millones de seguidores en TwitterEl futbolista portugués, quien juega como delantero del Real Madrid de la Primera División de España y en la selección de Portugal, de la que es capitán, no sólo se ha consagrado como un deportista de élite, sino como la celebridad más seguida en las redes sociales, ya que suma un total de 305 millones de seguidores.Además de ganar millones de ‘me gusta’ en pocas horas, el también modelo de 32 años ha logrado conseguir diversos récords a lo largo de su carrera profesional, entre ellos, se destaca por ser el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 422 goles en siete temporadas.Es el primer jugador en ser galardonado con cuatro Botas de Oro; uno de los dos futbolistas de la historia que más veces ha ganado el Balón de Oro, pues ha obtenido tres Balones de Oro y Dos FIFA Balones de Oro –cinco en total-; y es el máximo goleador histórico de la selección portuguesa con 79 goles,Vin DieselSus películas recopilaron mil 600 millones de dólares a nivel mundial en el 2017Puede parecer que los superhéroes y los jedis reinan en las taquillas, pero, según las estadísticas de la revista Forbes los filmes de acción dieron un gran ‘golpe’ y lograron posicionar al actor estadounidense como el intérprete más taquillero del 2017.La lista confeccionada por Forbes, que se especializa en los negocios y las finanzas, sitúa a Diesel como el actor cuyos largometrajes, estrenados durante el año pasado, han proporcionado los mejores ingresos.‘Rápidos y Furiosos 8’ recaudó mil 200 millones, mientras que ‘xXx: Reactivado’ reunió 346 mil millones de dólares, sumando la cantidad de mil 600 millones para el también productor de 50 años.Ed Sheeran53 millones de oyentes mensuales en Spotify16 millones de seguidores en SpotifyCon dos nominaciones dentro la sexagésima entrega de los Grammy Awards, programada a celebrarse el domingo 28 de enero, el cantante y compositor británico fue posicionado por Spotify como el artista con más oyentes a nivel mundial.La aplicación multiplataforma, empleada para la reproducción de música vía streaming, dio a conocer que Ed Sheeran se sitúa en el primer lugar con 53 millones de oyentes y 16 millones de seguidores, siendo México el país que más reproduce sus canciones.Dentro de la plataforma, que cuenta con 70 millones de suscriptores, más de un millón de mexicanos son fieles oyentes de la música pop del joven de 26 años, quien es reconocido por piezas como ‘Shape of You’, ‘Perfect’, ‘Thinking Our Loud’ y ‘Photograph’.

