Estrella discriminada

Ciudad de México— A pesar la fama que le precede, Jennifer Hudson afirma que sufre discriminación por ser afroamericana.En entrevista para la revista Cosmopolitan, de Reino Unido, la ganadora del Oscar asegura que en los vuelos asumen que viajará en clase turista, solo por su color de piel, y en una ocasión una persona creyó que casa era de su chofer, quien es blanco.“Me ha pasado en varias ocasiones que el auxiliar de vuelo supone que mi asiento es en clase turista y no en primera clase como marca el pase.“Cuando me estaba mudando, los encargados de la mudanza no sabían dónde colocar una cosa y le dije al hombre: ponla ahí. Él se esperó hasta que Charles (el chofer) llegara para preguntarle a él, que le dijo que se estaba dirigiendo a la persona equivocada. ¡Hasta este tipo de cosas pasan en tu propia casa”, recordó en la entrevista, que reproduce el diario El País.La actriz lamentó que en esta época aún exista la discriminación.“Esto es solo un ejemplo de las cosas que me ha pasado. Me enfrento a cualquier desafío. Soy afroamericana, madre trabajadora y vivo en un barrio rico. ¡Demasiadas cosas extrañas para una sola persona!”, dijo con ironía.En la publicación, cantante aprovechó para resaltar la labor de las mujeres que luchan actualmente contra el acoso sexual en Hollywood.“Odio que estas cosas hayan sucedido (discriminación), pero me alegro de que las mujeres estén defendiéndose por sí mismas. Eso debería ser un derecho. Y el poder de alguien no debería predominar sobre nadie. Eso no está bien”, DIJO.