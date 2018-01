El fracaso le hace los mandados

Los Angeles— Ha enfrentado sus demonios, ha sobrevivido al fracaso, a las adicciones, al desamor... y ha regresado una y otra vez con la frente en alto durante los 34 años que suma su carrera. Para Fergie, la derrota no existe.“Mi vida ha sido un camino de constante lucha, pues desde pequeña he estado expuesta a tanto, incluso he tocado fondo, pero siempre he tenido la fortaleza para salir adelante”, cuenta la californiana de 42 años.En 2017 lanzó su segundo disco,’ Double Dutchess’, que no tuvo sonado éxito, además de que se separó de su esposo Josh Duhamel, tras ocho años de matrimonio.El problema, asegura, nunca han sido sus expectativas, sino las circunstancias.“Hay cosas que se salen de mis manos y no me culpo por ello. No culpo a nadie, sólo son cosas que suceden”, expresó.Estrella infantil en los años 80 (con ‘Kids Incorporated’), Ídolo pop en los 90 (como parte del grupo Wild Orchid) y sex symbol musical en los 2000 (con Black Eyed Peas), pronto Fergie descubrió que la fama viene con un lado oscuro, aunque la música, de una u otra forma, siempre ha sido su refugio.“El fracaso es una oportunidad para encontrar nuevos caminos y estoy agradecida de comenzar el año con nuevos retos.“Soy una sobreviviente y me considero afortunada por las oportunidades que me da la vida”, señala mientras se ajusta el corto vestido rojo con el que promueve su etapa como anfitriona de ‘The Four’, un show de competencia musical que estrenó esta semana en Estados Unidos.“Cuando algo me saca de mi zona de confort lo veo como una bendición. Ser parte de este programa me ha ayudado a reencontrarme con la Fergie de hace 25 años, me veo reflejada en los nuevos talentos y constantemente me encuentro pensando: contrólate, no llores, disfruta el momento”.Además, hace hincapié, gracias a ‘The Four’ ha podido quitarse vicios que la ayudarán a ser mejor intérprete frente a la cámara y ambicionar de nuevo una carrera como actriz, luego de que sus intentos en ‘Poseidon’ (2006), ‘Planet Terror’ y ‘Grindhouse’ (2007), ‘Nine’ (2009) se quedaran a medio camino.“Donde quisiera apostar más es en el doblaje, ya fui parte de The Charlie Brown and Snoopy Show, y siempre tendré ese logro conmigo, pero me gustaría explorar más.“Mi mayor aprendizaje al pensar en las cosas que he vivido es que no hay que limitarse de pensamiento, uno puede ser lo que quiere ser y yo soy prueba viviente de eso”.Como anfitriona de ‘The Four’, mediará cada semana entre los participantes que busquen una carrera musical y el panel de jueces conformado por Sean Combs, DJ Khaled, Meghan Trainor, Charlie Walk.