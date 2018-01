Mezcla Rhimes sus 'universos'

Los Angeles— Un posible crossover entre las series ‘How to Get Away With Murder’ y ‘Scandal’ está en proceso. Según informan diversos medios estadounidenses, ambas producciones creadas por Shonda Rhimes tendrían un cruce de sus historias, protagonizadas por las actrices Viola Davis y Kerry Washington respectivamente.Si bien ABC Studios, la cadena donde se transmiten ambas series en EU, y la productora Shondaland, propiedad de Rhimes , evitaron hacer comentarios, sitios como Deadline revelaron que el programa especial será emitido esta temporada 2018.Al momneto de la noticia, Kerry Washington y Viola Davis aludieron a la información con sorpresivas publicaciones en redes sociales: la primera subió una imagen a Instagram sentada en un banco, en lo que es el set de tribunales de ‘How to Get Away With Murder’, y escribió: “@violadavis echa un vistazo. Este lugar te parece familiar? Dónde estás?”. Su colega no tardó en responder el mensaje: “Hola @KerryWashington, adivina dónde estoy?”, escribió junto a una foto en la oficina oval de ‘Scandal’.A mediados de 2017, se anunció que ‘Scandal’ llegaría a su fin con la séptima temporada, que debutó en octubre en EU. ‘How to Get Away with Murder’, en tanto, está emitiendo en TV abierta su cuarto ciclo. Ambos espectáculos entraron en receso y retomarán sus temporadas el 18 de enero, al igual que el otro destacado proyecto de Rhimes, ‘Grey’s Anatomy’.A NetflixEn agosto pasado se supo que la destacada productora y guionista Shonda Rhimes cerró un importante acuerdo con Netflix para unirse a sus filas, dejando su emblemática casa televisiva, ABC, donde se emitieron sus producciones por más de 15 años.Rhimes fichó por el gigante del streaming en un acuerdo de cuatro años, lo que además se traducirá en el traslado de su productora ShondaLand de ABC a Netflix. Dicha cadena de TV es propiedad de Disney, compañía que decidió retirar sus contenidos de Netflix para impulsar su propio servicio de streaming.El contrato de Rhimes con ABC termina en junio de este año, por el que recibirá un sueldo de 10 millones de dólares anuales.