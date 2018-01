¿En qué nos quedamos?

Algunas alargaron la espera durante más de una década y otras sólo sumaron un par de años, pero, sin más demora, en este 2018 las secuelas cinematográficas más esperadas harán su regreso triunfal a la pantalla grande.Tras dejar incertidumbre y emoción en los espectadores por conocer la segunda, tercera o cuarta parte de historias que van desde el género de terror hasta del drama, la acción y fantasía, películas como ‘Los Increíbles 2’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Jurassic World: El Reino Caído’ ocuparán las carteleras desde enero y hasta noviembre.La serie de estrenos de secuelas comenzó ayer con de ‘La Noche del Demonio: La Última Llave’, y continuará hasta el 2 de febrero con ‘Maze Runner: Cura Mortal’, así que sin importar tu género preferido o edad, durante este año las salas de cine te permitirán reencontrarte con aquellos personajes que te hicieron reír, enojarte, llorar o soñarYa en carteleraReparto: Lin Shaye, Josh Stewart, Javier Botet y Spencer Locke.Sinopsis: En la cuarta entrega de la saga 'Insidious' la parapsicóloga Elise Rainier afronta su caso más terrorífico, en su propia casa.Viernes 2 de febreroReparto: Kaya Scodelario, Dylan O'Brien y Thomas Brodie-Sangster.Sinopsis: En el final épico de la saga de Maze Runner, Thomas es líder de un grupo de habitantes prófugos y debe introducirse a la legendaria ‘Última Ciudad’ para salvar a sus amigos. El laberinto podría resultar ser el más mortífero de todos, cualquiera que salga con vida obtendrá respuestas a las preguntas que los habitantes se han venido planteando desde que llegaron al laberinto.Viernes 9 de febreroReparto: Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson y Eloise Mumford.Sinopsis: La última entrega de la trilogía, que describe la turbulenta relación entre la joven Anastasia Steele y el seductor y exitoso magnate de los negocios Christian Grey, presenta las sombras que amenazan con destruir su vinculo y cambiar la relación de manera irrevocable.Viernes 23 de marzoReparto: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny y Ron Perlman.Sinopsis: Han pasado 10 años tras la primera invasión que sufrió la humanidad, pero la lucha aún no ha terminado. El planeta vuelve a ser asediado por los Kaiju, una raza de alienígenas colosales que tienen por objetivo destruir la raza humana. Ante esta nueva amenaza, los Jaegers, robots gigantes de guerra pilotados por dos personas, se enfrentan a un problema que sobrepasa sus capacidades.Viernes 27 de abrilReparto: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson y Chris Hemsworth.Sinopsis: Un nuevo peligro procedente de las sombras del cosmos acecha la seguridad del universo: Thanos, un infame tirano intergaláctico, tiene por objetivo reunir las seis Gemas del Infinito para imponer su perversa voluntad a toda la existencia. Los Vengadores y sus aliados tendrán que luchar contra el mayor villano al que se han enfrentado nunca y evitar que se haga con el control de la galaxia.Viernes 1 de junioReparto: Ryan Reynolds, Morena Baccarin y Josh Brolin.Sinopsis: La segunda entrega del filme continuará con las aventuras del héroe más irreverente de Marvel en compañía de nuevos personajes.Viernes 15 de junioReparto: Craig T. Nelson, Holly Hunter y Sarah Vowell.Sinopsis: Inmediatamente después de lo sucedido en la primera película del 2004, la familia de superhéroes comenzará a descubrir los emergentes súper poderes del bebé Jack-Jack. Cuando surja un nuevo villano, todos ellos, junto a Frozone deberán encontrar una manera de trabajar juntos de nuevo.Viernes 22 de junioReparto: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell y Rafe Spall.Sinopsis: Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar tras la destrucción del parque ‘Jurassic World’. Claire Dearing, ex gerente del parque y fundadora del Grupo de Protección de Dinosaurios, intenta evitar la extinción de los mismos reclutando al ex entrenador que trabajó en el parque, Owen Grady.Viernes 13 de julioReparto: Adam Sandler, Selena Gómez y Andy Samberg.Sinopsis: La familia de monstruos se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso del hotel, pero, las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.JulioReparto: Amanda Seyfried, Meryl Streep y Pierce Brosnan.Sinopsis: Los personajes de la primera película musical, estrenada en 2008, vuelven a la carga con esta segunda entrega para viajar al pasado y dar a conocer cómo se forjaron algunas relaciones y cómo han cambiado con el paso del tiempo.NoviembreReparto: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Ezra Miller, Jude Law y Johnny Depp.Sinopsis: Continua la historia del magizoólogo Newt Scamander con nuevos misterios que resolver en el mundo mágico de los años 20. Las aventuras se trasladan de Nueva York hasta París y Reino Unido. En el continente europeo, el joven mago, junto con sus compañeros Jacob Kowalskiy, y las hermanas Tina y Queenie Goldstein, deberán hacer frente a nuevas amenazas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.