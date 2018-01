Sacan provecho a sus mansiones

Ciudad de México.- Para estrellas de la talla de Demi Moore y Sting, no resulta fácil ‘deshacerse’ de sus lujosas propiedades, si bien al final saben sacarle jugo a las transacciones.Luego de dos años de anunciarlo, primero por 75 millones de dólares y luego rebajarlo a 59, la exmujer de Bruce Willis y Ashton Kutcher vendió finalmente un penthouse en Central Park por 45 millones, según Variety.Pese a la cuantiosa reducción en el precio, Moore, de 55 años, reportó una ganancia de casi 6.5 veces el costo original, ya que en 1990 lo adquirieron Willis y ella por 7 millones. La mansión tiene seis habitaciones y cinco baños, además de vistas al célebre parque neoyorquino.Sin embargo, Sting y su esposa, Trudie Styler, aún no corren con la misma suerte.El líder del extinto The Police también vende un ático en Manhattan desde la primavera pasada. Está anunciado en 56 millones de dólares, se sitúa en la esquina de West 61 Street y Central Park West y cuenta con todo tipo de lujos en sus dos niveles, pero podría ser entregado por 50 millones... o menos.No obstante, el acuerdo en torno a esa cifra supondría un gran beneficio para el rockstar, ya que hace una década lo adquirió por 26.5 millones.También Ellen DeGeneres y su mujer, Portia de Rossi, han tenido que reducir de 45 millones a 39.5 sus pretensiones por vender una mansión en Santa Bárbara, California, misma que compraron en 2014 por alrededor de 29 millones.Quien desee adquirir la residencia que tiene Jennifer Lopez con vistas al Madison Square Park, en Nueva York, deberá desembolsar 26.5 millones de dólares; seguramente la cifra no disminuirá mucho, ya que la actriz pagó por ella, en 2014, algo más de 20 millones.Precisamente una propiedad que J.Lo tenía entre Beverly Hills y Studio City, California, y que hoy pertenece a Gwen Stefani y su ex marido, Gavin Rossdale, está anunciada en 35 millones, mucho más que los 13.25 que el entonces matrimonio pagó por ella en 2006.Están de estrenoJay-Z y Beyoncé, considerados por medios estadounidenses como el matrimonio más poderoso del entretenimiento, se hicieron de dos propiedades, en Los Angeles y en los Hamptons, por 114 millones de dólares en total.En Bel-Air los cantantes consiguieron una residencia valuada en 88 millones de dólares y que incluye ocho habitaciones, 11 baños, estacionamiento para 15 vehículos, cuatro albercas y una cancha de basquetbol. Y el condominio en Nueva York, de 25.9 millones, tienen cinco cuartos y siete baños completos.

