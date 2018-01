Reclama silencio a primera dama

Los Angeles— En una entrevista con The New York Times, Meryl Streep, la nominada 20 veces al premio Oscar aseguró que en lugar de estar enojados por su supuesto silencio, deberían reclamar declaraciones de la esposa y la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Ivanka y Melania Trump hasta el momento han guardado un relativo sigilo respecto a las diferentes denuncias de acoso por parte de hombres poderosos en los Estados Unidos que han salido a luz en los últimos meses, denuncias de las que ni el mismo Donald Trump escapa.A la hija del magnate solo se le ha visto pronunciarse en una ocasión en noviembre pasado en Japón en una sala semi vacía en la que dijo que “el acoso nunca puede ser tolerado”.Streep confesó que fue un viernes cuando se enteró de todo este asunto, le impactó tanto que prefirío recluirse a su soledad para pensar la situación. La ganadora de su tercer premio de la Academia por encarnar a Margaret Thatcher en ‘The Iron Lady’, aseguró que muchas de sus personas favoritas se han visto afectadas por el tema, pero señaló que Weinstein no es uno de ellos.Aseguró al diario norteamericano que además, cuando los medios la acusaban de guardar silencio, ella realmente estaba tratando de pensar en todo lo que había ocurrido, pues todo el episodio le hacia ver su ignorancia y se encontraba en un estado de desorientación tal puesto que “no sabes cuán malvada, profundamente malvada y engañosa, era esta persona que, sin embargo, era un gran campeón en su trabajo”.La actriz agregó que aunque ella hizo películas con muchas personas, “y que crees saber mucho sobre alguien, además de los chismes que van y vienen, al final tú no sabes nada. Las personas son inescrutabes en cierto nivel”.Streep aseguró que las declaraciones de las mujeres de la familia presidencial sobre el tema pueden ser las que más impacto causen. Sin embargo, el silencio en la Casa Blanca es evidente desde que en época de campaña al presidente Trump se le ha acusado al menos por parte de una veintena de mujeres que aseguran haber sido agredidas y acosadas sexualmente por el mandatario. La Casa Blanca ha minimizado el asunto que ha envuelto también al candidato republicano al Senado Roy Moore.

