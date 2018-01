'Sufre' con su papel

Monterrey— La última vez que se caracterizó fue de obeso para la cinta ‘Pasado de Libras’, que protagonizó en República Dominicana, y después de esa experiencia Carlos de la Mota se prometió a sí mismo que no lo volvería a hacer.Sin embargo, el actor se tuvo que olvidar su promesa porque un mes y medio después ya estaba en el departamento de caracterización de Televisa para que le hicieran un rostro quemado para dar vida a Isauro en la telenovela ‘Sin Tu Mirada’, que se transmite por el canal Las Estrellas.El personaje tiene su rostro lastimado por un incendio que le quemó la mitad del cuerpo, por lo que cuando aparece en escena mostrando las cicatrices, De la Mota tiene que pasar de dos y hasta cinco horas sentado."En la historia no nada más la cara la tengo quemada, se supone que tengo quemado la mitad del cuerpo. Duramos cinco horas y media caracterizándome, no sabes el trabajo que es", contó el dominicano."El actor también tiene que desarrollar una paciencia especial para aguantar las horas de caracterización, llegar, sentarse, te ponen látex, te maquillan.Cuando me maquillan todo el cuerpo tarda cinco horas y media".El proceso de remover el maquillaje, explicó el actor, dura menos, a lo mucho 25 minutos, pero hay que hacerlo con cuidado porque le aplican disolvente para el látex.Lo más impresionante de este proceso, es que desde que está en manos de los caracterizadores, el personaje empieza a posesionarse de su voluntad."Al ver cómo transforman mi cara, eso me ayuda a meterme en el 'mood' de este personaje. Cuando termina mi caracterización soy Isauro, no tengo que llegar al set para ensayar, yo ya estoy metido en el personaje", dijo.La telenovela protagonizada por Claudia Martín y Osvaldo de León, producida por Ignacio Sada, señaló De la Mota, desde su primera semana al aire fue del agrado del público, a pesar de su difícil horario vespertino.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.