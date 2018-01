Del Met a la frontera

Más de dos mil pantallas en cerca de 70 países transmitirán en vivo la espectacular temporada 2018 de la Ópera Metropolitana de Nueva York, y Ciudad Juárez y El Paso no se quedarán fuera.A partir del sábado 27 de enero el público fronterizo tendrá la oportunidad de ver siete distinguidas óperas en alta definición, todo gracias a la transmisión que se hará desde el Lincoln Center for the Performing Arts en las salas de Cinépolis (Juárez) y Cinemark (El Paso).Desde la pantalla grande se podrán apreciar las famosas obras de compositores como Giacomo Puccini y Wolfgang Amadeus Mozart en las voces de reconocidos cantantes a nivel internacional, entre ellos l el barítono y tenor Plácido Domingo; la mezzosoprano Joyce DiDonato; y la soprano ganadora del Premio Tony por mejor actuación en ‘The King and I’, Kelli O’Hara.Ya sean trágicas, románticas o cómicas, las centenarias historias harán que durante cuatro meses la cartelera se salga de lo habitual para presentar las famosas puestas en escena desde uno de los recintos más importantes de la ópera mundial.En ambos lados de la frontera la temporada del Metropolitan tendrá las mismas fechas y los mismos horarios, a excepción de cuatro funciones. Las óperas se proyectarán en Cinépolis VIP Las Misiones, en Juárez; y en Cinemark Cielo Vista Mall y Cinemark West, en El Paso.Del sábado 27 de enero al 28 sábado de abrilEn Ciudad Juárez: Cinépolis VIP Las MisionesEn El Paso: Cinemark Cielo Vista Mall 14 and XD y Cinemark West and XDBoletos disponibles en: www.cinepolis.com y www.cinemark.comHorarios y disponibilidad sujetos a cambios. Para más información consulte cartelera.‘Tosca’ de Giacomo Puccini (1900)Sábado 27 de enero11:00 a.m. en Ciudad Juárez10:55 a.m. en El PasoCompitiendo contra la escenografía y los vestuarios de la era napoleónica de Franco Zeffirelli, la nueva producción de Sir David McVicar ofrece un fondo de extraordinarios cantos para el melodrama que habla sobre una volátil diva, un sádico jefe de policía y un artista idealista. Personajes que han logrado emocionar al publico durante más de una década.Sonya Yoncheva protagoniza a la prima donna junto a Vittorio Grigolo y Bryn Terfel.Conduce el Director Musical Emérito James Levine.‘El Elixir de Amor’ de Gaetano Donizetti (1832)Sábado 10 de febrero10:00 a.m. en Juárez y El PasoLa producción de Barlett Sher’s, dirigida por Domingo Hindoyan, tiene un tiempo adecuado de comedia, pero también emocionantes revelaciones a pesar de ser una de las óperas más populares y consistentes por casi dos siglos.Pretty Yende debuta con un nuevo papel en el Met al interpretar a Adina junto a Matthew Polenzani, quien cautivó a las audiencias como Nemorino en el 2013 con la encontadora ‘Una furtiva lagrima’.‘La Bohéme’ de Giacomo Puccini (1896)Sábado 24 de febrero10:30 a.m. en Juárez y El PasoLa ópera más popular del mundo regresa en la clásica producción de Franco Zeffirelli’s, con un elenco emocionante. Angel Blue, Anita Hartig y Sonya Yoncheva comparten el rol de la frágil Mimí con Dmytro Popov, Russell Thomas, and Michael Fabiano alternando como el poeta Rofolfo.Alexander Soddy y Marco Armiliato comparten la conducción de esta apasionada e indeleble historia de amor entre dos jóvenes artistas de Paris.‘Semiramide’ de Gioachino Rossini (1823)Sábado 10 de marzo11:00 a.m. en Juárez10:55 a.m. en El PasoEsta obra, caracterizada por tener deslumbrantes interpretaciones vocales, hará una rara aparición en el Met con Maurizio Benini conduciendo. El elenco incluye a Angela Meade en el papel de la Reina de Babilonia, quien realiza asombrosos duetos con Arsace, un personaje interpretado por Elizabeth DeShong. Javier Camarena, Ildar Abdrazakov y Ryan Speedo Green completan el elenco.‘Cosí Fan Tutte’ de Wolfgang Amadeus Mozart (1790)Sábado 31 de marzo10:00 a.m. en Juárez10:55 a.m. en El PasoLa tercera y última colaboración entre Mozart y Lorenzo Da Ponte es una fascinante paradoja: Una comedia de modales con un intenso y oscuro giro en la naturaleza humana; una vieja historia con un tono moderno.Bajo la visión del productor Phelim McDermott’s la comedia cobra vida en un ambiente inspirado en la década de los cincuenta gracias a las actuaciones Christopher Maltman, Kelli O’Hara, Amanda Majeski, Serena Malfi, Ben Bliss y Adam Plachetka y la conducción de David Robertson.‘Luisa Miller’ de Giuseppe Verdi (1852)Sábado 14 de abril10:30 a.m. en Juárez y El PasoPlácido Domingo añadirá otro papel a su legendaria carrera en el Met al interpretar a Miller en esta tragedia de amor. Sonya Yoncheva canta en el rol de Luisa y Piotr Beczala en el de Rofolfo bajo la conducción de Bertrand de Billy.‘Cenicienta’ de Jules Massenet (1899)Sábado 28 de abril11:00 a.m. en Juárez10:55 a.m. en El Paso“Gloriosa”, escribió el New York Times cuando Joyce DiDonato cantó el papel de Cenicienta en el Royal Opera House de Londres en el 2011. Y en este 2018, por primera vez en la historia del Met, la obra se presentará con DiDonato en el papel principal; con la mezzosoprano Alice Coote en el papel del príncipe; Kathleen Kim como la hada madrina; y Stephanie Blythe como la madrastra.Bertrand de Billy conduce la imaginativa producción de Laurent Pelly.