Con anillo de 2 mdd se compromete Hilton

Los Angeles— La socialité Paris Hilton se comprometió con el actor Chris Zylka durante las vacaciones de fin de año en Aspen, Colorado.“¡Dije que sí! Me siento tan contenta y emocionada de estar comprometida con el amor de mi vida. Mi mejor amigo y alma gemela. Perfecto para mí en todas las formas. Tan dedicado, leal, amoroso y tierno. ¡Me siento la chica más suertuda del mundo! ¡Eres mi sueño hecho realidad!”, escribió Hilton en Instagram.El compromiso fue sellado con un anillo valuado en 2 millones de dólares el cual ostenta un diamante de 20 quilates en forma de pera y que tardó aproximadamente 4 meses en cortarse.“El anillo es tan increíble y brillante. Estaba temblando mientras me lo ponía. ¡Es el anillo más hermoso que jamás he visto!”, destacó Hilton.De acuerdo a la revista People, la socialité, de 36 años, y el actor, de 32, se conocieron hace ocho años en una fiesta de los premios Oscar, pero empezaron a salir hace dos. En febrero del 2017, Hilton publicó una foto en la que confirmó su relación con Zylka.En una reciente entrevista con la revista People, Zylka confesó: “Paris es la mujer más hermosa e increíble por dentro y por fuera. Me siento como el hombre más afortunado del mundo de casarme con la chica de mis sueños. No puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas juntos”.Según TMZ, el joyero número uno de las celebridades, Michael Greene, fue quien diseñó la sortija inspirada en la misma que Kathy Hilton, mamá de Paris, porta desde su boda en 1979.El sitió añadió que desde que el novio supo que a su prometida le gustaba el anillo de su mamá, se dedicó a buscar el joyero quien replicó la sortija meses antes de su viaje a Aspen.Desde su ruptura del modelo español River Viiperi en julio de 2014, Paris Hilton no había formalizado ninguna de sus relaciones sentimentales. Vivió un romance con el suizo Thomas Gross, un noviazgo que finalizó la primavera de 2016 tras un año juntos a pesar de que en varias ocasiones lo llamó su alma gemelaZylka es conocido por suparticipación en la seri de HBO ‘The Leftovers’

