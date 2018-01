Cuidad de México–Ruby Vizcarra es una mujer mexicana, albina, que decidió convertirse en modelo para enfrentar la discriminación, informó DailyMail.La joven, de 24 años, narró su experiencia de acoso escolar y su posterior aceptación personal.Vizcarrra creció en Guadalajara y nació albina al igual que su abuela, su hermana y su tía, pero nadie le explicó por qué era tan diferente. Y aunque después supo sobre su condición, porque su madre se lo dijo, sufrió porque sus compañeros de escuela que se reían de ella y la llamaban rara o fantasma.“Hace algunos años, ellos me miraban como algo raro, y yo no entendía por qué. Yo me miraba a mi misma como algo raro. No sabía lo que era el albinismo. Siempre me preguntaba: ¿Por qué nací tan blanca? ¿Por qué tengo que cerrar mis ojos ante el sol y ver hacia otro lado? ¿Por qué la gente me mira todo el tiempo?”, explicó.Todo eso la deprimía y la hacía huir de la gente. Ocultaba su físico maquillándose y tiñéndose el pelo además que hubo un tiempo en el que Vizcarra no quiso salir de casa y evitaba los lugares concurridos.Sin embargo, como adulto, finalmente se educó a sí misma sobre su condición, aprendió a cuidarse mejor, y decidió dedicarse al modelaje para demostrarle a otros albinos que no son raros.“Seguía teniendo un montón de miedo e inseguridades cuando apliqué para una agencia de modelaje: ¿qué si ellos me rechazaban?, solía pensar”, contó.“Ha sido un largo camino, pero finalmente estoy orgullosa de quién soy y a través del modelaje, quiero mostrarle a otros quién soy. Ser diferente es una bendición”, dijo.Ahora la joven trabaja para revistas y campañas publicitarias, y tiene más de 17 mil seguidores en Facebook. Asimismo, lanzó una organización llamada Movimiento Albino Latino, para apoyar a quienes nacen con este trastorno genético.