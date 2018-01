Suspende Vice a dos ejecutivos por reportes de acoso sexual

Vice suspendió a dos importantes ejecutivos después de un reporte del New York Times sobre presuntas agresiones sexuales dentro del medio digital.Vice Media puso a su presidente Andrew Creighton y a su director digital Mike Germano bajo licencia mientras investiga las acusaciones contra ellos, de acuerdo con un memorando de la empresa enviado a sus empleados el martes. Un vocero de Vice rechazó hacer declaraciones.El Times reportó a finales de diciembre que descubrió cuatro acuerdos legales que involucraban acusaciones de acoso sexual o difamación contra empleados de Vice incluyendo a Creighton.El diario habló con más de 20 mujeres quienes dijeron que experimentaron o fueron testigos de alguna conducta sexual inapropiada incluyendo toqueteos y besos forzados.Los cofundadores de Vice Media Shane Smith y Suroosh Alvi se han disculpado por la cultura de "club de chicos" en su medio.Vice ha pasado de ser una revista canadiense a una importante empresa de videos que se ha expandido por todo el mundo.El memorando, enviado por el director de operaciones de Vice y la directora financiera, señala que Creighton y Germano eran las únicas personas nombradas en el artículo del Times con acusaciones en su contra que seguían trabajando en Vice.El Times reportó que Vice le pagó a una exempleada 135 mil dólares por un acuerdo legal en 2016 después de que ella fue despedida cuando rechazó las insinuaciones de Creighton. El memorando de Vice señala que se concluyó en el momento que las acusaciones de la empleada no estaban fundamentadas después de que fueron revisadas por una firma legal, pero un comité especial de su junta directiva está revisando el caso ahora y hará una recomendación sobre lo que tienen que hacer antes de la reunión de la junta el 11 de enero.En cuanto a Germano el memorando señala que el departamento de recursos humanos de Vice y un investigador externo están revisando las acusaciones. Una mujer dijo al Times que Germano le había dicho que no la quería contratar porque quería tener sexo con ella. Otra mujer dijo que la jaló para sentarla en sus piernas en un evento en un bar.The Associated Press no pudo entrar en contacto con Germano o Creighton para conocer sus comentarios.El memorando de Vice también señala que la empresa está tratando de cambiar su cultura. Dijo que requerirá una capacitación obligatoria sobre acoso sexual para todos los empleados a partir de este mes y que la empresa está "comprometida" para que la mitad de sus trabajadores sean del sexo femenino "en cada nivel de la organización" para 2020. Broderick dijo que la "igualdad de sueldos" será posible para finales de este año.Los reportes sobre una conducta sexual inapropiada son parte de la ola de acusaciones de mal comportamiento en los medios, los espectáculos y otros sectores como la política que se ha desatado tras los artículos contra Harvey Weinstein por décadas de abuso y acoso sexual.

