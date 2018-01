Cargando

Nueva York—Los años han pasado, las noticias cada vez son más bizarras y las teorías conspiratorias llenan la mente de la gente, un panorama ideal para revivir ‘The X-Files’.Por eso, para su onceava temporada, la serie creada por Chris Carter y protagonizada por los agentes Mulder (David Duchovny) y Scully (Gillian Anderson) analizar· las esferas de poder modernas, el declive de la ciencia y la incansable búsqueda por la verdad.“Es una época curiosa para ‘The X-Files’, pues es una serie de ciencia ficción. La ciencia que maneja Scully sigue siendo básica en la historia y las creencias de Mulder aún fortalecen esa lógica. Él todavía quiere creer.“El problema es que ahora pasa todo lo contrario en el mundo. La gente tiró la ciencia por la ventana y ahora sólo cree en teorías conspiratorias. Aún lidiamos con los mismos temas, pero desde una óptica revitalizada”, puntualizó Carter en entrevista sobre la serie que estrena hoy en EU y México por FOX.El aspecto paranormal de la serie que también estará de regreso, con secuencias cargadas de acción y misterios que generarán dolores de cabeza. La serie inició en 1993 y terminó en 2002. El año pasado, tras 15 años de terminada, regresó a la pantalla chica con una exitosa décima temporada.Los primeros cinco episodios de la temporada abordarán la naturaleza y el papel de William, el hijo de Mulder y Scully en el mundo, sobre todo cuando el joven esté a punto de desatar el infierno en la Tierra.“Sí, exploramos un poco más la historia de nuestro hijo. Aparece en la trama y lo hace de una forma muy interesante. No sé muy bien cómo se desarrollará su historia, pero será importante”, adelantó Anderson sin querer dar varios detalles.“También nos adentramos más a la relación entre Mulder y Scully, pues todavía hay mucho qué escarbar. Los fans encontrarán un círculo que finalmente se va cerrando con estos personajes, de una manera lógica y madura”.Y aunque los recién reinstaurados agentes intentan mantener una relación estrictamente profesional, su pasado terminará por alcanzarlos y les pondrá retos aún mayores.“Mulder realmente ha cambiado mucho, pero en esencia sigue siendo el mismo. El tipo sigue sin temerle a nada ni a nadie, además que se mantiene como el peor agente del FBI en toda la historia. ¡realmente no ha resuelto ningún caso en 200 episodios!“Lo mejor es que, pese a que ha pasado mucho tiempo, sus ideales siguen siendo atractivos: aún lucha por decir la verdad, sin importarle las consecuencias. No le importa quedar como un tonto con tal de exponer la realidad de las cosas”, consideró Duchovny.Otros personajes clásicos, como Skinner (Mitch Pileggi) y El Fumador (William B. Davis), tendrán episodios dedicados enteramente a ellos, sus antecedentes, su importancia dentro de la mitología de la serie y el futuro del mundo como lo conocemos.‘The X Files’ (temporada 11)En EU por FOX (Canal 14.1)Hoy 7:00 p.m.En México FOXHD (canal de paga)Hoy 9:00 p.m.

