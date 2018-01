El lector tras el cineasta

Ciudad de México— El director de cintas icónicas como El Padrino y Drácula de Bram Stoker (ambas basadas en obras literarias) revela que divide sus lecturas entre ficción, historia, ciencia, religión y filosofía, y, muy rara vez, best sellers populares.¿Qué libros hayen tu mesa de noche?“Wild and Outside: How a Renegade Minor League Revived the Spirit of Baseball in America’s Heartland”, de Stefan Fatsis. Por lo general, hay un Kindle, pero un amigo me recomendó este libro y sólo estaba disponible en formato físico.“Recientemente leí ‘Darkness at Noon’, es memorable. Y ahora leo ‘Leonardo da Vinci’, de Walter Isaacson, y vaya que lo estoy disfrutando. Hace que me dé cuenta de que sabemos realmente poco de muchas de las grandes figuras históricas”.¿Cuál fue el últimogran libro que leíste?“Mujercitas”, de Louisa May Alcott. Justo antes leí “The Cairo Trilogy”, de Naguib Mahfouz, y previamente “Typee”, de Herman Melville.¿Qué influye en queelijas un libro: recomendación de boca a boca, de un amigoo las reseñas?A veces por el boca en boca o por un amigo. Pero nunca leo del tema que esté abordando en algún proyecto. En esos momentos antes de dormir trato de leer por puro placer y como relajación. “Lo importante es que fluctúo entre novelas, historia, filosofía, física, biología celular y, ocasionalmente, la rara ciencia política contemporánea, del tipo ‘Devil’s Bargain’, de Joshua Green.¿Qué es lo más interesanteque has aprendido de unlibro recientemente?De “Mujercitas”: que las verdaderas expresiones del amor son cosas simples y modestas. A menudo, la pobreza nos enseña a expresar el amor de las maneras más profundas.¿Qué escritor actual te inspira más?Jeffrey Eugenides. Me encantó “Las Vírgenes Suicidas”, por supuesto, pues fue el debut como directora de mi hija, Sofia, pero también amé “Middlesex”.¿Qué libros han sido los más inspiradores e influyentes en tu carrera como cineasta?“Heart of Darkness”. de Joseph Conrad. Cualquier obra de Gustave Flaubert. También adoro “Ivanhoe” de Sir Walter Scott.¿Sueles leer pensandoen que podrías llevarla historia al cine?Ya no hago eso de buscar material para hacer películas. Me interesan más los guiones originales que escribo. Los libros que leo son lecciones del arte de escribir. Cuando lees algo maravilloso, tiende a inspirarte a crear algo propio.¿Cuándo y cómo te gusta leer? ¿Impreso o electrónico?¿De día o de noche? ¿Unoo varios libros a la vez?A menos que sean lecturas para un proyecto, sólo leo antes de dormir. Un libro a la vez, siempre hasta terminarlo. Leo en Kindle. ¿Por qué? Pues porque es más liviano para leer en la cama, tiene luz y las cosas que subrayo son de fácil acceso.¿Qué géneros teapasionan y cuáles evitas?Balanceo entre ficción, historia, ciencia, religión y filosofía. Rara vez leo best-sellers populares.¿Qué libro de tu estanteríasorprendería a la gente?“Women at Play: The Story of Women in Baseball”, de Barbara Gregorich.¿Qué tipo de lectorfuiste en tu infancia?Leía todos los cuentos de hadas, me los sabía tan bien, que en el kinder era popular por contárselos a los otros niños. Mis autores preferidos eran Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm.Estás organizando una fiesta con temática literaria, ¿a qué autores, vivos o muertos, invitarías?A Tolstoi, Flaubert y Virginia Woolf.