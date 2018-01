'Toca fondo'

Toronto— En sus 10 años de carrera, Margot Robbie no había tocado fondo tan intensamente al interpretar a un personaje como lo hizo al ponerse en la piel de la patinadora Tonya Harding.La sex symbol hollywoodense, de 27 años, comparte su experiencia al trabajar en la película que protagoniza y produce, ‘I, Tonya’, y que por su desempeño ya le dio postulación al Globo de Oro, a los SAG Awards y la perfila como amplia contendiente al Óscar."Tonya dejó una huella muy profunda en mi, y me dio una gran lección de vida, me hizo llegar a un fondo que no había analizado nunca: el abuso de una madre a su hija, y de su esposo también."Las circunstancias de vida de ella fueron adversas y usualmente miramos lo que nos cuentan, pero no profundizamos. La madre de Tonya siempre la vio como un ser a quien violentar y no respetar, como una propiedad manipulable, y eso me estremeció. Es una lección muy dura, lloré mucho dentro y fuera del rodaje", expresó Robbie en entrevista.La estrella que se volvió icónica como Harley Quinn en ‘Escuadrón Suicida’ le agradeció a Harding que ofreciera su propia versión para hacer el largometraje dirigido por Craig Gillespie y donde Allison Janney caracteriza a su madre, LaVona Golden."He escuchado miles de historias de abuso hacia la mujer, pero la que sucedió con Tonya de parte de su madre es muy triste."Creo que es necesario también abrir un debate sobre las responsabilidades de los padres con los hijos y no lastimarlos de ninguna manera. No es lo mismo disciplinar que herir", acotó la australiana, originaria de Queensland.Casada desde el año pasado con el cineasta Tom Ackerley, Margot Robbie dijo que comparte ideas laborales con él y cuenta con su apoyo para arriesgarse en distintos proyectos."Es mi principal promotor y mi principal impulsor a buscar proyectos que me hagan sentir llena de retos. Está encantado con el resultado de I, Tonya, y fue una de las personas que me hizo sentir que estaba haciendo lo correcto pues trabajar en la película fue desgastante".‘I, Tonya’, desarrollada como una comedia dramática, ha sido calificada entre las 50 mejores películas del 2017 por diversas publicaciones especializadas, como Entertainment Weekly y Rolling Stone, y, de acuerdo con expertos, Allison Janney ganará la mayoría de los premios como Mejor Actriz de Reparto en este filme.En México la cinta se estrenará el 9 de febrero.