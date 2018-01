Sacrifica hijos por trabajo

Monterrey— Con cuatro bocas que mantener, Laura Flores, como padre y madre que es, ha tenido que sacrificar tiempo en familia para darles una buena calidad de vida.La actriz de 54 años comentó que el 2017 dio continuidad a la buena racha de trabajo que tiene, porque además de que retomó su faceta como cantante, aceptó participar en teatro de revista con la puesta en escena ‘La Corrupción No Se Cuenta, Pero Cuenta Mucho’.También se vio obligada a dejar su residencia en San Antonio, Texas, para irse a vivir a Miami, debido a que recibió una oferta de Telemundo para actuar en la serie ‘Una Familia Perfecta’."Estoy cerrando el año súper ocupada, estoy un poco tristona porque les prometí vacaciones a mis hijos y resulta que se las tuve que cortar porque estoy llena de trabajo", comentó la artista madre de María, Patricio, Alex y Ana Sofía."Pero mira, algún día los niños entenderán que mientras haya trabajo, cuando hay vacas gordas se aprovechan. Ahorita estoy atravesando esa angustia que les corté las vacaciones a los niños, pero ellos a la larga, más pronto que tarde, van a estar entendiendo que la vida es así porque ya no están tan pequeños".La menor de sus hijas, Ana Sofía, indicó, tiene 9 años."Ella ya sabe cómo se gana uno la vida. Así de fácil".Antes de despedir el año, Laura dejó todo en San Antonio para comenzar una nueva vida en Miami."Voy a hacer la serie Mi Familia Perfecta con Telemundo, todavía no tenemos fecha al aire, pero es una serie maravillosa. Voy a estar partida en pedacitos, porque es una serie que va a dar mucho material para la gente porque todos somos víctimas de una sociedad corrupta, de eso habla".Su vida, comentó entre risas, es como un circo de tres pistas porque se tiene que repartir entre su nueva serie, sus compromisos como cantante y La Corrupción..."Yo soy mamá soltera. Soy mamá y papá. Así funciona nuestra familia y estamos perfectamente bien adaptados, yo no voy a levantar el dedo para señalar a nadie".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.