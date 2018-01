Se inspira en 'El Guasón' de Ledger

Los Angeles— Así como Batman ha sido de los superhéroes más importantes en la pantalla grande, también ‘El Guasón’ lo ha sido. Los actores que se han encargado de dar vida a este torcido personaje han sido comparados constantemente por los fanáticos a pesar de que cada uno tuvo una esencia en particular.Entre los actores que se han maquillado el rostro para ser ‘El Guasón’ se encuentran César Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto, Zach Galifianakis que prestó su voz al personaje en ‘LEGO Batman: La Película’, y Mark Hamill en la serie animada de los 90.Por años, el favorito de los espectadores sigue siendo Heath Ledger, quien además ganó un Oscar por su interpretación en ‘Batman: El Caballero de La Noche’, donde actuó junto a Christian Bale y fue dirigido por Christopher Nolan.Cabe mencionar que Ledger hizo su propia propuesta para la creación del personaje, lo que lo hace más auténtico. De acuerdo a una entrevista con Empire, Michael B. Jordan reveló que se inspiró en este actor y su interpretación como villano para darle vida y forma a su personaje en ‘Pantera Negra’.Es evidente que Erik Killmonger, el hombre que quiere tomar el trono de Wakanda en ‘Pantera Negra’, no tendrá diálogos ni bromas al estilo de ‘El Guasón’ ni se la pasará diciéndole a todos “¿Por qué tan serio?”.Según palabras del actor Michael B. Jordan, tomó al personaje que inmortalizó a Heath Ledger como ideal de lo que puede llegar a ser un villano. Con todas las películas de superhéroes que han aparecido en pantalla últimamente el público ha sido testigo de cómo el enemigo es fundamental para el desarrollo de la historia, pero en muchas ocasiones pareciera que los guionistas lo pasan desapercibido.“Yo veo las interpretaciones como actor y como fan; observé la actuación de Heath Ledger, por ejemplo, en Batman: El Caballero de La Noche, y dije ‘¡Wow! ¡Quiero tratar de obtener algo así!’ Pasó algo similar con el Magneto de Michael Fassbender. Estoy tratando de encontrar mi lugar entre esos roles, y me esfuerzo por lograrlo, sin que me preocupe si no lo logro”, señaló.‘Pantera Negra’ llegará a la pantalla grande en febrero, y contará con la actuación de Chadwick Boseman como T’Challa, Lupita Nyong’o como Nakia, Martin Freeman como Everett K. Ross, Daniel Kaluuya como W’Kabi, Forest Whitaker como Zuri, Letitia Wright como Shuri, Andy Serkis como Ulysses Klaue, y Michael B. Jordan como Erik Kilmonger.

