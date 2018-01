Ciudad de México–Será hasta finales de 2018 o inicios de 2019 que Netflix estrene ‘The Irishman’, de Martin Scorsese.Pero los involucrados en el rodaje, incluido el productor mexicano Gastón Pavlovich, ya disfruta de un nuevo choque de titanes actorales: Al Pacino y Robert de Niro.En el regreso de Scorsese al cine de gángsters, De Niro interpreta al "Irlandés" Frank Sheeran, un sicario de la mafia relacionado con el asesinato de sindicalista Jimmy Hoffa (Pacino)."La presencia de De Niro y Pacino en el mismo escenario, verlos durante y entre el rodaje, detrás de las cámaras, es excepcional, una maravilla. Siento una gran satisfacción, un gran orgullo", dijo Pavlovich en charla telefónica.Antes, De Niro y Pacino sólo habían coincidido en pantalla en dos proyectos.El primero, de 1995, fue Fuego Contra Fuego, un thriller policiaco dirigido por Michael Mann, aclamado por la crítica.Menos afortunado fue Frente a Frente, de 2008, en la que ambos dieron vida a detectives intentando detener a un asesino en serie.Trabajaron juntos en la legendaria ‘El Padrino II’, pero jamás se cruzaron frente a la cámara."Soy un verdadero admirador de El Padrino. En The Irishman yo imaginé y Scorsese pensó hacer algo cercano al diálogo, a la fuerza de El Padrino. Creo que se está logrando", destacó.A De Niro, el mexicano lo describió como alguien sencillo, cordial y de pocas palabras, que gusta hablar de su familia y de su día a día.Pacino, en cambio, es un hombre más analítico, cuyas conversaciones orbitan alrededor del mundo artístico."Me los esperaba más complicados, pero no lo son", admitió. "El rodaje no es de los divertidos, con todos pasándosela bomba. Hay una gran seriedad, responsabilidad por la importancia del proyecto".The Irishman, que se rueda en diversas locaciones neoyorquinas (desde Hempstead y el Lower East Side hasta el Bronx), cuenta, según reportes, con un presupuesto mayor a los 100 millones de dólares.La cinta sacó del retiro actoral a Joe Pesci (Buenos Muchachos)."Al principio, en la negociación, Joe Pesci no quería entrar al proyecto. Fue difícil. Pero ahora lo veo juguetón, amable. Creo que es de los que más se están divirtiendo y eso me sorprendió".El mexicano Rodrigo Prieto (‘Secreto en la Montaña’) será el responsable de la fotografía de la película."Rodrigo está súper apurado, trabajando tiempo doble, haciendo un gran esfuerzo. Muy enfocado, muy serio. No es fácil trabajar en medio de tantos titanes".Ésta supone la segunda colaboración entre Pavlovich y Scorsese, tras el aclamado drama religioso Silencio.The Irishman, opinó Pavlovich, huele a Óscar en varias categorías, pero para ser considerada por la Academia, Netflix deberá estrenar la película en salas de cine.

