El cine sigue vigente

Guadalajara— En los últimos años se ha sabido que las nuevas generaciones están cortando lazos con viejos hábitos de entretenimiento, como la televisión por cable o la sintonización de radio, desplazados ante los servicios de streaming, sin embargo, no hay que contar al cine.Aunque las plataformas de transmisión como Netflix, Amazon, Clarovideo y Blim estén ganando cada vez más terreno a nivel nacional gracias a las bondades que ofrecen, como la cercanía, pago domiciliario con tarjeta, bajo costo y grandes catálogos de programas y películas, la gente aún no está lista para dejar de asistir a las salas.La prueba está en que se siguen rompiendo récords en taquilla y un ejemplo reciente fue ‘Coco’, que a finales del noviembre venció a los superhéroes más grandes de DC al acumular 72 millones de dólares en su debut que cayó en fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias, contra 63 millones que consiguió ‘Liga de la Justicia’ en los mismos cinco días.Cabe destacar que este filme de Pixar que honra la tradición del Día de Muertos impuso marca como el más exitoso en México al recaudar más de mil millones de pesos, con más de 21.6 millones personas que la han visto.El cineasta franco-polaco Roman Polanski defiende que las plataformas no suponen una amenaza para la industria cinematográfica, porque la principal razón por la que la audiencia va al cine, a su juicio, es para vivir una experiencia colectiva.“La gente va no porque haya un mejor sonido, una mejor proyección o mejores asientos que en sus casas, sino porque pueden participar en una experiencia con el público que hay a su alrededor”, indicó a medios internacionales.Además de la oportunidad grupal, los cines son visitados por los millennials por que ofrecen una experiencia de inmersión y de calidad.“Formatos como IMAX son un agregado a la experiencia tradicional que aún resulta atractivo para las nuevas generaciones, hay quienes lo usan como un agregado a la experiencia tradicional y hay quienes, como en nuestro caso, lo usamos para encumbrar un proyecto que no se encasilla en la TV”, dijo Jeph Loeb, productor de ‘The Punisher’“Lo que se graba en cámaras IMAX son simplemente extraordinarias y deben verse en esa pantalla”.En 1995, el cine comenzó a instalar asientos estilo estadio para mayor comodidad y mejores vistas. Luego, a principios de la década de 2000, comenzaron a agregar pantallas de gran formato (IMAX) con proyecciones 3D. A eso, a la fecha, se le suman experiencias 4DX, servicio VIP, salas lúdicas, de arte y de realidad virtual (VR). Recientemente, eso ha comenzado a cambiar con la propuesta de realidad virtual.“Aún es una tecnología en desarrollo, pero con enorme potencial para el cine. Lo que es verdaderamente relevante es que es una oportunidad para ver el comportamiento del consumidor ante nuevas variaciones del cine, de contenido y de experiencias”, dijo Rob Lister, Director de Desarrollo de Negocios de IMAX.

