En la mira de Oscar

Monterrey— Su nombre puede no sonar familiar, pero Timothée Chalamet es uno de los nombres más fuertes para la próxima entrega del Oscar por su interpretación de Elio en la película ‘Llámame por Tu Nombre’.El chico de 21 años nació en Nueva York, y además de la actuación, canta y es músico. Su padre es francés; su madre, americana.Hizo anuncios y teatro siendo un niño y se formó en una de las escuelas artísticas más prestigiosas de Estados Unidos: el instituto LaGuardia, de Nueva York, donde estudiaron Al Pacino, Liza Minnelli, Jennifer Aniston y Adrien Brody.Trabajó en algunos cortometrajes antes de saltar al foco público en la aclamada serie Homeland.También estuvo en la cinta ‘Interestelar’ y en la también nominada y próxima a estrenarse ‘Lady Bird’.Sin embargo, su relativo anonimato está a punto de pasar a la historia. Si las quinielas se cumplen, Chalamet estará en todas las alfombras rojas de aquí a los Oscar.De momento, ya tiene una nominación garantizada por su papel de Elio en los Globos de Oro y otra a los premios del Sindicato de Actores (SAG).Este año estrenará ‘A Rainy Day In New York’, dirigida por Woody Allen en la que compartirá pantalla con Selena Gómez y Elle Fanning.

