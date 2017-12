¿Será el próximo Bond?

Monterrey— Su nombres es James, pero no Bond, sino Norton.Aunque pronto podría adoptar el apellido del personaje de ficción creado por Ian Fleming en 1953, porque para los medios británicos es uno de los favoritos en suplir a Daniel Craig como el Agente 007.El británico de 32 años, actualmente participa en la serie ‘McMafia’, donde interpreta a Alexey Serebryakov, el hijo de los rusos que fueron expulsados a Londres por Vladímir Putin, el presidente de Rusia.James, quien ha sido invitado a interpretar a Bond después de Daniel Craig, confesó que advirtió al director de ‘McMafia’, James Watkins, y al escritor Hossein Amini, que tenían que tener cuidado con la similitud que hacían de su papel en la serie con el del icónico personaje."Les advertí a James y a Hoss que, si escribían la primera escena conmigo saliendo de un taxi vestido con esmokin, tal vez estarían moviendo algo."Pero personalmente estoy muy agradecido de que Daniel Craig haga al menos una película más, o tal vez dos o cinco", declaró al diario The Independent.Lo que le llamó la atención de hacer una serie de drama criminal, dijo, es que analiza cuánto ha cambiado la mafia, especialmente desde la caída de la Unión Soviética."No es sólo una historia del lado sexy de la mafia que atrae a las personas, sino también el costo de ese estilo de vida lujoso, cómo se paga y quién paga por ello", comentó el actor a iNews.Norton, quien también actuó en ‘War & Peace y Grantchester’, señaló que su papel de Tommy Lee Royce en Happy Valley le provocó amenazas de muerte."Algunas personas me han preguntado si estoy preocupado por recibir amenazas de muerte por exponer cómo funciona la mafia rusa. Eso no sería nada nuevo. Interpretando a Tommy Lee Royce, me amenazaron de muerte cuando compraba leche en mi tienda local ", confesó.El papel de Norton como el principal en McMafia, aumenta la especulación de que podría reemplazar a Craig como Bond.Corredores de apuestas han clasificado a Norton como el favorito para hacer el codiciado papel, por delante de Tom Hardy, Idris Elba y Michael Fassbender.McMafia es la adaptación de ocho partes del libro homónimo de Misha Glenny y se estrena mañana.

