Brillante e incómoda

Ciudad de México— “Las mujeres que se comportan, rara vez hacen historia”.Ése bien podría ser el lema de vida de Mayim Bialik, quien nunca se ha ajustado a lo que Hollywood espera de una actriz.Tras haberse establecido como estrella adolescente gracias a la serie ‘Blossom’, se alejó de la actuación para estudiar neurociencia, luego consiguió un doctorado... y cuando lo decidió, tuvo un regreso triunfal gracias a ‘The Big Bang Theory’ (TBBT).Con un segundo aire en su carrera gracias a Amy Farrah Fowler, personaje al que da vida en la comedia, la originaria de San Diego sigue sin “comportarse” en una industria que busca ser políticamente correcta.Porque Mayim es inteligentemente incómoda, por lo que ha expresado con toda franqueza sus opiniones sobre distintos temas, como la religión, el rol de la mujer, la manera de educar a los hijos y, por supuesto, Hollywood.“Mis abuelos eran migrantes, mi madre nació durante la Segunda Guerra Mundial en el Bronx, en Nueva York. Era una mujer muy franca y pensaba de manera muy independiente, algo que resultaba muy peligroso en los años 40, 50 y 60. Así que agradezco que la tuve como ejemplo a seguir.“No abogo por algún tipo de pensamiento político, trato de ser muy imparcial, lo que defiendo son cosas más universales, tratando de ser abierta, cordial y generosa con todas las personas. Si ése es el valor que estoy transmitiendo, estoy satisfecha con eso”, comparte en entrevista telefónica.Expresarse sin tapujos está en su naturaleza. Por eso, admite que no sabía de qué se trataba TBBT al momento de audicionar. Eso sí, como acostumbra, incluyó sus estudios académicos en el currículum que entregó en los castings.Y aunque reconoce que es un espécimen raro en Hollywood, para ser actriz, científica y madre ha tenido que hacer algunos sacrificios.“Especialmente las jóvenes me preguntan: ‘¿Cómo es que lo tienes todo?’, y la verdad es que no es así. No puedes tenerlo todo al mismo tiempo. Para mí, así como para muchas mujeres, ha sido una rotación para llegar adonde estoy en la vida”.Es neurocientífica, madre y toda una maestra en hacer reír, pero la estrella de The Big Bang Theory también es una mujer de fuertes convicciones que no teme expresar su opinión.“Tuve dos niños y tomé la decisión de apartarme de la academia para estar con ellos en los primeros años de su vida. Todos tenemos muchos roles, pero particularmente las mujeres de hoy tienen que estar cambiándolos”, dijo.Pese a su doctorado en neurociencia, Mayim es actriz de tiempo completo en una industria que se ha transformado desde los años 90, cuando dio vida a Blossom, una adolescente que vivía con su padre soltero.“En términos de los papeles para las mujeres, creo que no ha cambiado mucho, lo que es un poco desafortunado. Pero en televisión tenemos a más mujeres jóvenes, lo cual no sucedía cuando estuve en Blossom”, expresó la actriz.Sus convicciones sobre ciertos temas le han valido críticas y controversias, una de las más recientes se suscitó tras escribir sobre el caso Harvey Weinstein, pues dijo que prefería no vestirse sexy... y después se disculpó.También está acostumbrada a que la llamen “anticientífica” por no aplicar todas las vacunas a sus dos hijos.