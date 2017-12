Comparte Obama canciones y libros favoritos de 2017

Los Ángeles- Jay-Z, Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 y Chris Stapleton son solo algunos de los artistas cuyas canciones el expresidente Barack Obama consideró entre sus favoritas en 2017.El exmandatario compartió el domingo en su página de Facebook una lista de sus canciones favoritas y libros preferidos de todo el año. La lista de 22 temas incluyen "Family Feud" de Jay-Z's, "Sighn of the Times" de Styles, "Humble" de Lamar, "Ordinary Love (Extraordinary Mix)" de U2 y "Millionaire" de Stapleton.Obama explica que quiso dar continuidad a una tradición que adoptó cuando estuvo en la presidencia de compartir sus listas de libros y canciones de su gusto.Los textos incluyen "Grant" de Ron Chernow, "Exit West" de Moshin Hamid, "Anything is Possible" de Elizabeth Strout y "Janesville: An American Story" de Amy Goldstein's. Obama también ovacionó el libro "Coach Wooden and Me" del exastro del basquetbol Kareem Abdul-Jabbar.