Da entrevistas por compromiso

Los Angeles— Se siente afortunado y agradecido con lo que ha vivido en su carrera, pero hay algo que desde su debut como actor, en 1986, todavía cansa a Chris O' Donnell: dar entrevistas.A sus 14 años, impulsado por su madre, Julie Ann O' Donnell, el protagonista de NCIS: Los Angeles decidió que seguiría el camino de la actuación.Lo que no calculó es que su vocación venía acompañada del deber de atender a la prensa."Dar entrevistas es la parte difícil de mi trabajo y lo he hecho por 30 años. Trato de ser alegre y fresco con todos y aprecio que se interesen por mi trabajo, pero a veces llega a ser cansado. No me encanta hablar sobre mí todo el tiempo", reconoció durante un evento organizado por la cadena televisiva CBS.Otra cosa que no le gusta es exponer su vida en redes sociales, por lo que no tiene Facebook, mientras que en su perfil de Instagram es muy reservado."No soy tan interesante, y aparte no me gusta poner fotos de lo que vivo y hago porque para mí es como decirle a la gente: 'Mira mi vida, ¿qué hay de la tuya?'".Sobre sus cinco hijos (Christopher, Charles, Finley, Maeve y Lily), compartió que sólo su hija ha mostrado interés en seguir sus pasos."Creo que quiere ser actriz, pero hay que ver cuando crezca. Yo he tenido una gran vida como actor, pero no es lo mismo para todos".