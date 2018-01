Considera 'masculino' el hip-hop

Monterrey— Bono casi no toca el tema de su vida privada, pero esta vez habló sobre sus hijos y de los nuevos géneros musicales.“Creo que la música se volvió muy ‘femenina’. Y hay algunas cosas buenas sobre eso, pero el hip-hop es el único lugar para la ira masculina joven en este momento, y eso no es bueno”, declaró el líder de U2 a Rolling Stone.“Cuando tenía 16 años, tenía mucho enojo dentro de mí. Necesitas encontrar un lugar para eso, con guitarras, con una máquina de ritmos, no me importa”, agregó.Sobre sus hijos, Bono añadió que todos tienen gustos musicales variados pero Eli, en particular, cree que la revolución del rock & roll está a la vuelta de la esquina.“Elijah está en una banda, y tiene sentimientos muy fuertes sobre la música, pero no hace ninguna distinción entre, digamos, The Who y The Killers. Es el sonido y lo que está experimentando”, dijo.