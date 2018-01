¡Llega a los 80 como leyenda!

Ciudad de México— A primera vista, Sir Anthony Hopkins puede parecer un actor enojón, prepotente y muy intimidante. Pero nada más alejado de la realidad.El galés, que ayer cumplió 80 años, es un hombre que se considera sensible y humilde, y que se divierte enormemente cada vez que la cámara se activa.Pero, sobre todo, es alguien que no se cansa de trabajar."Por muchos, muchos años, sentía que no pertenecía a este planeta. Era un inútil en la escuela y todo era incomprensible para mí", señaló el histrión en los años 90 a la cadena BBC."Pero una vez que aceptas que no hay nada que temer, te transformas. Creo que cuando hacemos las cosas sin miedo, podemos lograr lo que queramos... siempre y cuando no te preocupes por las consecuencias".Considerado como uno de los mejores actores del mundo (y a la vez criticado por aceptar aparecer en cintas como ‘Transformers: El Último Caballero’), Hopkins es quien menos caso hace a su estatus de leyenda ni a los deberes que eso conlleva."Sí, trabajo arduamente, pero ya no invierto mi vida en eso. Mientras me paguen a tiempo y me den un guion decente, con un buen director, me divierto. No pido más".ACTOR SERIALMagic (1978)Corky, un ventrílocuo sometido por su propio muñeco, convertiría a Hopkins en un ícono del terror.El Hombre Elefante (1980)Su doctor Frederick Treves ofrece humanidad al triste caso real de Joseph Merrick (John Hurt).El Bunker (1981)En esta galardonada miniserie británica, Hopkins se luce como Adolf Hitler en sus últimos días de vida.El Silencio de los Inocentes (1991)El asesino Hannibal Lecter sigue siendo su papel más recordado y con el que ganó su único Óscar.Drácula de Bram Stoker (1992)En la adaptación más querida de la novela vampírica, Hopkins es el profesor Abraham Van Helsing.Lo que Queda del Día (1993)Su segunda nominación al Óscar llegó gracias al papel del atormentado mayordomo James Stevens.Nixon (1995)Da vida al complejo y errático Presidente Richard M. Nixon en esta biopic dirigida por Oliver Stone.Amistad (1997)Como el Presidente de EU, John Quincy Adams, Hopkins ganó su cuarta nominación al Óscar.Thor (2011)El guerrero asgardiano de Marvel tiene en Hopkins a un padre un poco explosivo: el mismísimo Odín.Hitchcock (2012)El histrión se mimetiza en voz, físico y manierismos con el llamado "Maestro del Suspenso".