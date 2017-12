Pasará Año Nuevo en hospital

Ciudad de México.- En una cama de hospital, incómodo por los tubos y en ocasiones hasta por las visitas, recibirá 2018 el actor Ernesto Gómez Cruz, quien está internado por un cuadro de neumonía, del que ya muestra mejoría.El actor de filmes como ‘Los Caifanes’ y ‘La Ley de Herodes’ está acompañado por su familia, pues requiere ayuda para todo, y año nuevo no será la excepción, aunque sólo será alguna de sus hijas quien permanezca con él durante la noche.“La familia estaremos aquí todo el día, pero al final no podremos estar todos porque, además, él mismo se harta; está muy bien con la visita y, de repente, ya no quiere ver a nadie. Pero si no va a verlo nadie también le entra el nervio”, comentó en entrevista su hija Martha.Para su familia lo principal es tenerlo bajo observación médica, cuidados y sin exponerlo al frío, antes de poner en riesgo su recuperación para pasar juntos los festejos.“Preferimos que esté aquí el tiempo que sea necesario. No nos corre prisa de sacarlo mañana por el simple hecho de que esté en casa en fin de año. Es más importante su salud”.Aunque permanece delicado y duerme por ratos, sin llegar a un sueño largo y profundo, su hija lo nota de mejor estado anímico, pues pregunta por la familia y ambiciona volver a escena.“Está con ánimos, pensando que el próximo año estará mejor su salud y que habrá trabajo de lo que siempre ha hecho: actuar en cine, teatro, novelas.“Eso le levanta muchísimo el animo, lo transforma. Ahorita se puede ver débil, pero empieza la escena o la grabación y no ves que esté enfermo”, añadió Martha.

