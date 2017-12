'Coco', la más vista

Los Angeles— Una buena y una mala. Y es que por segundo año consecutivo, la producción de películas nacionales superó el tope generado durante la llamada “Época de oro”. ¿La mala? En estrenos y asistencia, hubo reducción.Esto de acuerdo con datos del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine). Según el Instituto, entre documentales y ficciones se realizaron 175 largometrajes, 13 más que en 2016 y 40 más que en 1958. Pero en lanzamientos hubo 85, seis menos que el año pasado.Y en boletos pagados se registraron aproximadamente 25 millones, seis menos que lo del citado periodo. “Diría que el año es bueno, pero no satisfactorio”, anota Jorge Sánchez, director del Imcine.“Debemos tener (con las películas mexicanas) un lugar más destacado. La distribución y exhibición es todavía un tema pendiente”.“Debemos tener (con las películas mexicanas) un lugar más destacado. La distribución y exhibición es todavía un tema pendiente”, señala.El filme nacional más visto fue ‘Hazlo como hombre’, con Aislinn Derbez, Mauricio Ochmann y Alfonso Dosal, que contabilizó 4.3 millones de entradas vendidas.El top ten general de la taquilla en 2017, en México, (incluyendo películas extranjeras) inicia con la animación ‘Coco’, que contabiliza hasta ahora la cifra récord de 23.2 millones de espectadores, siendo la más vista en toda la historia nacional. La lista termina con ‘Thor: Ragnarok’, que llegó a los 7.94 millones.El top ten mexicano (es decir, sin contar películas extranjeras) fue dominado por el género preferido de los espectadores: la comedia. En conjunto, este top ten aglutinó el 60% de los boletos totales de cine nacional. ‘Cómo cortar a tu patán’ y ‘El tamaño sí importa’ superaron la barrera del millón de espectadores. Por su parte, ‘Mientras el lobo no está’ se quedó a 70 mil de alcanzar esa cifra.Sobre los números arrojados en el 2017, Mónica Lozano, productora de filmes como ‘No se aceptan devoluciones’ y ‘Arráncame la vida’, apuntó: “De repente hemos tenido que pocas películas hacen el 95% de la taquilla, y muchos otras, el otro cinco por ciento. Ahora estamos abajo de espectadores que el año pasado, pero hubo una mayor repartición y eso ayuda”.‘Hazlo como hombre’. La comedia romántica fue la película más taquillera de manufactura mexicana.Las otras taquilleras• 3 Idiotas, el remake de una película india obtuvo 2.6 millones de espectadores.• Me asusta pero me gusta, 2.6 millones de boletos vendió el filme de Beto Gómez.• Cómo cortar a tu patán, Mariana Treviño protagoniza el filme de 2.3 millones de tickets.• Todos queremos a alguien, la inefable Karla Souza vendió 2 millones de boletos.• El tamaño sí importa, Vadhir Derbez convocó a 1 millón de fans a su película.• Un padre no tan padre, Héctor Bonilla protagoniza esta comedia con 978 mil asistentes.• Mientras el lobo no está, peculiar thriller que se quedó a 70 mil boletos del millón.• El que busca encuentra, Ana Brenda entra a la lista con este filme que vendió 624 mil boletos.

