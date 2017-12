Un año lleno de 'ladrones digitales'

Monterrey— Conforme pasa el tiempo, el tema del hackeo se ha vuelto cada vez más recurrente entre los famosos y este 2017 no dejó “títere con cabeza”.La semana pasada, Kate del Castillo fue víctima de “los ladrones digitales”, filtrando fotos en ropa interior y poses ardientes, pero un día antes su amiga, “la Lagartona”, como le llama a Montserrat Oliver, estuvo “en el ojo público” por las imágenes íntimas que se viralizaron en redes junto a su novia, la modelo Yaya Kosikova.Los “piratas digitales” no respetan estatus, siempre y cuando sean figuras públicas, las tienen en la mira.Porque en Hollywood, estrellas como la oscareada Jennifer Lawrence fueron noticia al ser parte del escándalo bautizado como #Celebgate en el 2014. Otras víctimas de los hackers fueron Kristen Dunst y Kate Upton.A principios del 2017, Edward Majerczyk, responsable del #Celebgate, fue condenado a nueve meses de cárcel y se le ordenó pagar 5 mil 700 dólares por honorarios de restitución, que se establece para recuperar los gastos de terapia incurridos por una de las víctimas.En agosto pasado, Anne Hathaway fue otra de las víctimas, pues se filtraron imágenes de ella y su pareja desnudos en Tumblr y Reddit. Los usuarios han mostrado desagrado por las filtraciones y piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto.Por las mismas fechas también se dieron a conocer imágenes de Kaley Cuoco, estrella de ‘The Big Bang Theory’, en el sitio Celeb Jihab. En las fotos sale desnuda y de frente a un espejo.La estrella de 31 años es una de las favoritas del citado portal, ya que varias veces le han robado fotos íntimas, pero esta es la primera vez que no hubo censura en sus fotos.En agosto, los ciberpiratas acecharon a Kristen Stewart, a quien le robaron fotos en las que aparecía junto a su novia, Stella Maxwell.Sin embargo, la protagonista de ‘Crepúsculo’ entabló una demanda para que los sitios que tenían las fotos donde la pareja aparecía desnuda las retiraran.Su abogado, Scott Whitehead, escribió una carta pidiendo a los portales que retiren las fotos de su clienta y Maxwell, junto a las de otros famosos cuya seguridad cibernética también fue vulnerada, tales como Tiger Woods, Lindsey Vonn, Miley Cyrus y Katharine McPhee.Las fotos en cuestión muestran a Stella en el baño, tomándose una selfie con la actriz desnuda posando detrás de ella.A unos días de despedir el 2017, Del Castillo sufrió por los hackers, pero ella no tuvo humor de pronunciarse al respecto, a diferencia de su amiga Montserrat, quien no se quedó con los brazos cruzados y denunció el abuso.En una carta que publicó en Instagram, la regia denunció con profunda tristeza el hackeo de su teléfono celular.En las imágenes se ve a Montse en una sesión de fotos junto a Yaya, en donde lo único que llevan puestos son zapatos de tacón.Estos son sólo algunos de los famosos víctimas de los hackers, en el 2018 seguramente se sumarán otros nombres porque los “ciberpiratas” parecen no tener descanso.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.