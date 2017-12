Ciudad de México— Si lo tuyo no son las fiestas ni las fastuosas cenas para vivir la última noche del 2017, arma tu maratón cinéfilo con estas cintas, cuya trama se desarrolla durante los últimos días del año.Clásicas para rentar...‘When Harry Met Sally’Ésta es otra comedia perfecta para la época, pues con las actuaciones de Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher y Bruno Kirby, cuenta la historia de Harry y Sally, dos universitarios que se conocen por casualidad; cuando ella se ofrece a llevarlo en su coche hablan sobre la amistad entre personas de diferente sexo: mientras él está convencido de que la amistad entre un hombre y una mujer es imposible, ella cree lo opuesto.‘Four Rooms’Con la dirección de Quentin Tarantino, Allison Anders, Alexandre Rockwell y Robert Rodriguez, la película cuenta que, en un hotel de Los Angeles, un botones es solicitado con frecuencia y encuentra que en una habitación hay brujas, en otra un hombre apunta con un revólver a su mujer, en una tercera aparece un gángster y su mujer le pide que cuide a sus hijos y, en la cuarta, dos hombres se apuestan un encendedor. Con la actuación de Antonio Banderas, Valeria Golino, Tim Roth, Madonna, entre otros.‘Boogie Nights: Juegos de Placer’Paul Thomas Anderson escribió el guión y dirigió a actores como Mark Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds y Don Cheadle en la historia acerca de un director de cine porno que considera su trabajo una forma de arte, cuando descubre a Eddie Adams, un joven que quiere triunfar y que tiene unas características físicas muy adecuadas para la industria.Netflix‘Año Nuevo’Garry Marshall (2011)Reparto: Halle Berry, Jessica Biel, Jon Bon Jovi, Abigail Breslin, Lucradis, Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Robert De Niro, Hilary Swank, Katherine Heigl, Sofía Vergara, Ashton Kutcher y Sarah Jessica Parker.Sinopsis: En esta comedia romántica, repleta de estrellas, los caminos de varios neoyorquinos se entrecruzan en vísperas de Año Nuevo. Cada personaje, durante el día antes del 1 de enero, vive distintas situaciones que al final dejan un mensaje lleno de esperanza.‘Fruitvale Station’Ryan Coogler (2013)Reparto: Michael B. Jordan, Melonie Díaz, Octavia Spencer, Kevin Durand y Chad Michael Murray.Sinopsis: Esta cinta cuenta la tragedia de las últimas horas de Oscar Grant, un joven afroamericano de 22 años que se ve envuelto en una pelea durante el último día del 2008, falleciendo a manos de la policía de San Francisco en la víspera de Año Nuevo.‘Una NocheSin Luna’Germán Tejeira (2014)Reparto: Mercel Keroglián, Daniel Melingo, Roberto Suárez, Elisa Gagliano y Julieta Franco.Sinopsis: César, Antonio y Miguel, tres hombres solitarios, viajan en vísperas de año nuevo a un pueblo uruguayo, donde puede ser que sus destinos cambien para siempre con la esperanza de un futuro más brillante.‘Voley’Martín Piroyansky (2014)Reparto: Martín Piroyansky, Violeta Urtizberea, Inés Efron, Chino Darín y Vera Spinetta.Sinopsis: Nicolás, un seductor de 25 años, se enamora inesperadamente en la víspera de Año Nuevo de alguien de su grupo de amigos mientras celebran en la cabaña de su abuelo.En la TV...‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve With Ryan Seacrest 2018’Hoy por ABC / 7:00 p.m.La tradicional celebración de Año Nuevo en el Times Square de Nueva York, en su cuadragésimo sexto aniversario, bajo la conducción de Ryan Seacrest, quien se encargará de realizar la cuenta regresiva a media noche como, tal y como lo ha hecho durante los últimos 12 años.Dentro de las presentaciones se encuentra Kelly Clarkson, Fitz & The Tantrums, Khalid, Shawn Mendes, Charlie Puth, Britney Spears y Mariah Carey.

