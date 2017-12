Ciudad de México.- Por una y mil razones, todos tenemos una temporada predilecta del año. Y con el 2018 a la vuelta de la esquina, celebridades del entretenimiento comparten cuáles son las suyas, así como el porqué las disfrutan tanto.• ENERO"Soy fan del primer día del año porque ya se acabaron las presiones de los regalos de Navidad, de las cenas, y comienza todo con buenos propósitos, con la batería recargada, con nuevas energías. Me encanta juntar a toda mi familia, cocinar sándwiches, pizza o hamburguesas con mi hija y hacer sangría para todos. Nos levantamos tarde, comemos juntos, vemos películas, nos ponemos activos con juegos de mesa".Glenn Close, actriz• MARZO"Siempre he sido un hombre de calor, disfruto la primavera, cuando ya hay flores y cuando no dependes del clima para salir a algún lugar. Me gusta la libertad, el calor, el ambiente primaveral, todo mundo es más pasional... y es cuando más reuniones hago con mis amigos".Michael Shannon, actor• JUNIO"Soy el fan número uno del verano: significa fiesta, playa, agua, cervezas, buen vino, mucho calor. Todo eso me gusta. Es la época en la que más trabajo, pero siempre procuro tomarme unos cinco días para mí y para disfrutar de no hacer nada tomando el sol, bohemiando con los amigos, desvelándome escuchando las olas del mar... Suena simple, pero es fabuloso".Avicii, DJ y productor• JULIO"El 4 de julio (Día de la Independencia de los Estados Unidos) porque me recuerda a mi niñez y aquel momento en que me embelesaba viendo los juegos pirotécnicos. Siempre he sido fan de la pirotecnia, y de pequeño era un buscador de los mejores shows de luces por la noche. Me gusta hacer un barbecue con mi familia y detenerme a pensar en lo que es ser patriota. Es un gran día, lo celebro con orgullo".Richard Gere, actor• SEPTIEMBRE"Soy de la Costa Este de los Estados Unidos, entonces, las temporadas del año son muy acentuadas, como el invierno, con grandes nevadas, o la primavera con los cerezos en flor, en Washington. Sinceramente, disfruto el otoño en Nueva York. Me parece que Central Park con el espectro de tonos ocres, cafés, oscuros, amarillos y naranjas que ofrece a la vista, es único y fabuloso y un regalo de la madre naturaleza".Meryl Streep, actriz.OCTUBRE"Antes de ser pap·áera un Grinch y no me gustaba festejar nada, ¡ni mi cumpleaños!, no le hallaba sentido. Pero con niños todo cambia, y, en serio, la temporada que más me entusiasma es el Halloween porque es diversión y creatividad. Participamos adultos con niños, y no hay más que buscar el disfraz perfecto".Beck, cantante y productor• DICIEMBRE"Disfruto enormemente la Navidad porque parece que todos nos ponemos en paz y disfrutamos de lo realmente verdadero y pleno, que es la familia. Es la época de la reconciliación, de la redención, yo soy creyente y me gusta tomarme un momento de oración, reflexión y de agradecimiento... Y nunca falta nuestro tradicional pastel de frutas, el pavo con cerveza, los mini pays de frutas, la carne con frutos secos... ¡ufff!".The Edge, guitarrista de U2