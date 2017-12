Los Angeles.- El sitio especializado Pollstar reveló la lista de los tour más lucrativos del año. Este 2017, el top 20 tuvo una recaudación histórica de 2 mil 660 millones de dólares, 10 por ciento más que el año pasado.Y en esta oportunidad, el primer lugar fue para ‘The Joshua Tree Tour’ de la popular banda U2. Según la publicación – dedicada a cubrir la industria mundial de conciertos-, la gira de los irlandeses tuvo una recaudación de 316 mdd, vendiendo un total de 2.71 millones de boletos, en un exitoso recorrido.El segundo lugar fue para la especial gira de Guns N ‘Roses, ‘Not in This Lifetime… Tour’, marcada por el reencuentro de los históricos Axl Rose con el bajista Duff McKagan y el guitarrista Slash. Según Pollstar, recibieron 292.5 mdd y llegaron a 2.68 millones de boletos vendidos.La diferencia en el número de entradas vendidas por U2 y Guns N ‘Roses es bastante cercana, lo que significa que los más de 20 millones de dólares que separan la recaudación de ambos grupos se debe al precio de los tickets, que en los intérpretes de With Or Without You fue más de 40 dólares superior al valor promedio de los boletos para Guns N ‘Roses.Siguiendo con el ráking, en el tercer lugar se ubicó la banda británica Coldplay, recaudando 238 millones brutos con el ‘A Head Full of Dreams Tour’.El cuarto puesto, en tanto, fue para Bruno Mars, primer solista en aparecer en el listado, y que tuvo una recaudación bruta de 200.1 millones este año con la gira ‘24K Magic’.Cerrando los primeros cinco puestos está Metallica, recibiendo 152.8 millones de dólares por su gira mundial en 2017.La primera mujer que aparece en el listado es Celine Dion, ocupando el lugar número 11 gracias a una escueta gira y una residencia en Las Vegas, que la llevaron a facturar 101.2 millones brutos.

