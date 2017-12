Aumenta su brillo en 2017

Ciudad de México.- Mariana Treviño tiene mucho que agradecerle al 2017. Su primer protagónico en cine (la comedia Cómo Cortar a tu Patán) no sólo se colocó en el segundo lugar en taquilla entre las producciones mexicanas, sino que le valió el premio a Mejor Actriz de parte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE).Además, coestelarizó una tercera temporada de Club de Cuervos, serie de Netflix que conquistó galardones en la entrega del Premio Iberoamericano de Cine Fénix."Estoy cerrando el año con mucho trabajo. Estoy muy agradecida porque es una época padre en mi vida profesional. Habrá otras que no lo sean tanto, estoy consciente de eso, pero hay que echarle muchas ganas", compartió en entrevista.Y el brillo de su estrella parece proyectarse hacia 2018, pues luego de personificar a una mujer cuya vida gira en torno al futbol en la serie de Netflix, ahora interpretará el lado opuesto en la cinta Eres Mi Pasión, en la que su personaje llegará a aborrecer el balompié por la afición de su esposo.Pero este año no sólo le dejó a Mariana estatuillas y el cariño del público, sino que también le dejó una buena cosecha en otros rubros."Este año tuve la fortuna, después de hacer Club de Cuervos, de tener unos meses libres. Me fui a la India, me fui a Ecuador, me fui a lugares que nunca me imaginé que iba a ir."India fue una experiencia tan increíble, ¡es brutal Te enriquecen el alma, el corazón, te siembran muchísimas cosas increíbles sobre la vida y eso te sirve como actriz y como persona"."Agradecida porque tuve mucho trabajo. Eso me generó un buen nivel económico, sin ser fortuna, así que digas me hice millonaria este año, pues no. Pero no importa, porque lo que importa es trabajar. Mientras trabajes y te paguen poquito para sustentarte, esa es mi filosofía. Pero el trabajo se va acumulando, y ojalá que un día llegue la fortuna grande"."Fue un año sin mucho movimiento en esa casa porque terminé hace un tiempo con una pareja con la que estuve mucho tiempo, y en realidad me he concentrado más (en otras cosas). Ya sabes que los procesos de transición son largos. En ese nivel del amor fue un proceso de estar conmigo misma, que es lo que necesitaba, de irme de viaje con mis amigos, de concentrarme en mi trabajo y de disfrutar mi vida como es".