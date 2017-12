Otra vez demandan plagio en 'Uptown Funk'

Ciudad de México.- Bruno Mars y Mark Ronson están demandados de nuevo por supuesto plagio en su éxito, ganador del Grammy, ‘Uptown Funk’.Ahora es un trío femenino de rap llamado The Sequence, quien reclama que su tema ‘Funk You Up’, lanzado en 1979, fue copiado por Mars y Ronson.En los documentos legales obtenidos por TMZ, la agrupación femenina reclama que el tema de Mars tiene significantes y sustanciales elementos similares de composición que ‘Funk You Up’.El tema de 1979 fue la tercera canción de rap en entrar al top 50 de sencillos de Billboard.Con la demanda, The Sequence busca un juicio con jurado y reclama una cantidad no especificada de dinero a Mars y a Ronson.Esta no es la primera vez que alguien acusa plagio en el tema.En septiembre de este año Roger Troutman, del grupo musical Zapp, demandó reclamando el parecido de ‘Uptown Funk’ con su tema ‘More Bounce to the Ounce’.En abril, el cantante argentino Charly García no tomó acciones legales, pero acusó, a través de la revista Billboard, las semejanzas del clip y del tema de Mars con el de su canción ‘Fanky’.“¿Cómo se llama el que me robó? ¡Me debe dos millones de dólares!”, aseguró García.“Además, este tipo me robó la ropa y la casa, porque yo vivía en Greenwich ¡y hasta los pasos de baile del video!”, agregó.En octubre del 2016 el grupo Collage, que estuvo activo en la década de los 80, tomó acciones legales en contra de Mars, alegando que ‘Uptown Funk’ copia el ritmo, melodía y estructura de su tema ‘Young Girls’.