Las 10 películas con más errores de 2017

La página Movie Mistakes se nutre de los errores objetivos que los espectadores colaboradores detectan en las películas que ven con la lupa sacada y, habitualmente, puesta sobre fallos de continuidad, interpretaciones flojas de las leyes de la física o pifias no intencionadas que acaban saliendo a flote. Luego, cada año elaboran un top ten con los títulos que más errores han dejado al descubierto, según hayan sido identificados por los usuarios de la página. Por lo tanto, a cuantos más espectadores totales más avispados se dedican a cazar los fallos; de ahí que estas listas normalmente estén copadas por filmes populares y éxitos de taquilla.Este año, un director tan meticuloso como Christopher Nolan tiene que cargar con el nada honroso honor de que a su Dunkerque le hayan buscado gazapos por todos lados. Que si errores en la recreación de época, armas incorrectas para la II Guerra Mundial, esa clase de cosas que solamente ojos entrenados se dedican a detectar., pero para que no te quedes con la curiosidad, a continuación te ofrecemos la lista con las diez películas con más errores de 2017.1. Dunkerque (24)2. Spider-Man: Homecoming (23)3. La bella y la bestia (23)4. John Wick: Pacto de sangre (20)5. Fast & Furious 8 (20)6. It (18)7. Wonder Woman (15)8. El Círculo (12)9. Asesinato en el Orient Express (12)10. Logan (9)(Con información de El Mundo)

