Triunfa Smith en Netflix

Ciudad de México.- La ambiciosa apuesta de Netflix Inc. a las grandes producciones ha tenido una recepción entre la audiencia digna de una película de cine de gran presupuesto.‘Bright’, protagonizada por Will Smith, atrajo suficientes espectadores en sus primeros tres días en la plataforma de streaming como para competir con el público de fin de semana de estreno de varias de las mejores películas de Hollywood este año, según datos de Nielsen.Del 22 al 24 de diciembre, ‘Bright’ obtuvo 11 millones de espectadores solo en Estados Unidos, anunció Nielsen. Si esos espectadores hubieran pagado el precio promedio de una entrada a cine de alrededor de 9 dólares, habría sido un debut de 99 millones de dólares en la taquilla, más o menos lo mismo que registró ‘The Fate of the Furious’, de Universal Pictures, en abril.Algunas advertencias sobre esos números: los suscriptores de Netflix usan el servicio para obtener una variedad de programación, y es posible que no hubieran pagado para ver ‘Bright’ si solo estaba disponible en las salas de cine.Y Netflix no está de acuerdo con la metodología de Nielsen, en parte porque solo mide las reproducciones en los televisores, dejando por fuera las computadoras y los teléfonos. Netflix no publica sus propios datos de audiencia.De todas formas, los números tienen que ser alentadores para Netflix, que gastó alrededor de 90 millones de dólares para hacer ‘Bright’.Ficción de la buenaLa película de un par de policías, con elementos de ficción al estilo de la saga ‘El Señor de los Anillos’, solo obtuvo reseñas positivas de 12 por ciento de los críticos citados por el portal Rotten Tomatoes.La audiencia supera con creces los 3 millones de estadounidenses que vieron el primer episodio de la temporada más reciente de ‘The Crown’, a principios de este mes, pero está detrás de los 15.8 millones que se conectaron al servicio de streaming para ver la segunda temporada de ‘Stranger Things 2’, en octubre, según Nielsen.Las acciones de Netflix subieron 3.5 por ciento a 192.71 dólares al cierre del jueves. Los títulos acumulan un alza de 56 por ciento este año.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.