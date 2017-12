Maduros primerizos

Ciudad de México.- Podría decirse que estaban más que acostumbrados a que los llamaran papacitos. Pero eso de cambiar pañales, preparar biberones y dormir poco por atender el llanto de un bebé fue algo que a estos famosos les tocó después de los 50.Tal es el caso de John Stamos, quien a sus 54 años anunció que debutará como papá en 2018. El actor, uno de los solteros empedernidos de Hollywood, espera a su primer bebé junto a su prometida, Caitlin McHugh, de 31 años.Pero el protagonista de ‘Full House’ no es el único que pasó de galán maduro a padre tardío.Jeff GoldblumDebut como papá: 62 años• El actor se casó por tercera ocasión con Emilie Livingston en 2014.La pareja tuvo a Charlie Ocean el 4 de julio de 2015. Casi dos años después, en abril de este año, volvieron a ser padres de otro niño.• “Nunca había considerado seriamente tener niños hasta que conocí a Emilie. Estoy en un punto diferente en mi vida ahora, estaba entusiasmado por casarme y tratar de tener hijos”.Chris NothDebut como papá: 53 años• El actor de ‘Sex and the City’ recibió en 2008 al pequeño Orion, a quien procreó con Tara Lynn Wilson. Antes había declarado que todavía no conocía a la mujer indicada para ser madre de sus hijos.• “Un niño cambia tu ecuación de vida. La gente debe darse cuenta de que sentar cabeza y tener familia es algo que no necesariamente tiene que ser tan rápido”.George ClooneyDebut como papá: 56 años• En poco más de un año, pasó de ser uno de los solteros más codiciados a un hombre casado con la abogada Amal Clooney y papá por partida doble (de Ella y Alexander).• “Realmente no pensé en que a los 56 sería padre de gemelos. Por eso no hay que hacer planes y siempre tienes que disfrutar el viaje”.Simon CowellDebut como papá: 54 años• El lado más tierno del productor musical salió a relucir con el pequeño Eric, el bebé que tuvo el 14 de febrero de 2014 con su novia, Lauren Silverman.“No soy muy brillante con los bebés, nunca sé qué hacer con ellos. Pero cuando crezca creo que seré un buen papá en eso de dar consejos”.Hugh GrantDebut como papá: 51 años• Tuvo a su primogénita, Tabitha, en 2012. Después, el británico tuvo otros tres hijos: uno más con Tinglan Hong y dos con la productora Anna Eberstein.• “Todos estaban en lo cierto cuando me decían: 'Hugh, ¿por qué no tienes un hijo? Te cambia la vida'. Ahora lo sé. Lo recomiendo, ¡tengan hijos!”.John Stamos+ Debut como papá: 54 años• Historia: Tras dos años de relación, el actor se comprometió en octubre de este año con la modelo Caitlin McHugh, de 31 años. Hace unos días anunciaron que esperaban a su primer hijo para el 2018.• “Seré un papá divertido, he practicado durante bastante tiempo. En televisión me ha tocado hacer de todo con bebés, les he cantado y cambiado el pañal”.