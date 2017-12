Ciudad de México.- La media hermana de Meghan Markle, Samantha Grant, no quedó nada contenta con las afirmaciones que hizo el príncipe Enrique, prometido de la ex estrella de ‘Suits’.Y es que el noble dijo que su futura esposa está haciendo un trabajo sorprendente ajustándose a su nueva vida, con la familia que se supone ella nunca tuvo.“Ella tiene una familia muy grande que siempre ha estado ahí para ella y por ella”, respondió Grant, de 52 años, a través de Twitter.“Nuestro hogar fue muy normal y cuando papá y Doria se divorciaron, lo siguió siendo, por lo que ella tenía dos casas. Nadie está separado, ella ha estado muy ocupada...”, explicó.La madre de Meghan, Doria Ragland se separó de su padre, Thomas Markle, cuando la intérprete tenía 6 años.Grant es media hermana de Meghan, por el matrimonio previo de Thomas con Roslyn Markle.“La familia de Meg, nuestra familia, está completa con su hermana, hermano, tías, sobrinas, primos y el pegamento de nuestra familia: nuestro sorprendente y sacrificado padre. Ella siempre ha tenido una familia. El matrimonio sólo la extenderá”, sentenció Grant.El príncipe Enrique, de 33 años, y Meghan, de 36, se casarán el 19 de mayo del 2018.Al respecto, Grant escribió un libro llamado ‘The Diary of Princess Pushy’s Sister’, en el que habla sobre su hermana.“No estoy capitalizando la fama de mi hermana. Esto es para decir algo de un tema que significa mucho para mí. Es cálido, ingenioso e históricamente significativo... Yo pienso que mi hermana, Enrique y la familia real estarán felices con mi libro”, dijo Grant a Page Six.Entre algunos temas que trata el libro de la hermana de la actriz es el abuso de los medios de comunicación y el racismo que han ejercido contra Meghan desde el inicio de su relación con el príncipe.

