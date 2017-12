A punto de hacer historia

Los Angeles.- El canal FX anunció que realizará la serie musical ‘Pose’, del creador de ‘Glee’, Ryan Murphy, y que contará con el mayor elenco transgénero en la historia de la televisión estadounidense.La serie será protagonizada por Evan Peters (‘American Horror Story’) y Kate Mara (‘House of Cards’), una pareja que queda atrapada en el glamour e intriga del Nueva York de los años 1980.A través de su historia, la serie narrará la vida y la sociedad de la Gran Manzana, el advenimiento del universo de lujo de la era Trump y la escena social y literaria del centro de la ciudad, dijo FX.En un comunicado, Murphy indicó que espera que el programa sea "un cambio en el juego sobre la búsqueda universal de la identidad, la familia y el respeto", agregando que contará con más de 50 personajes LGBTQ.“No puedo esperar a que la gente vea este elenco increíblemente talentoso y apasionado”, afirmó.La serie será co-escrita y producida por Murphy, su colaborador habitual Brad Falchuk y Steven Canals, un nuevo miembro de su equipo.Murphy, que dirigirá los dos primeros episodios, es conocido por sus múltiples premios Emmy como creador, productor y escritor de éxitos como ‘Glee’, ‘American Horror Story’ y ‘American Crime Story’, entre otros.FX no reveló cuántos actores transgénero participarán en ‘Pose’, pero dijo que contarán con MJ Rodriguez, Dominique Jackson, Indya Moore, Hailie Sahar y Angelica Ross.“En los 15 años que he trabajado con Ryan, ha demostrado una y otra vez que la historia de cada persona es alegre, iluminadora y debe ser contada”, dijo el director de FX, John Landgraf.FX pidió ocho episodios para la primera temporada, que se empezará a producir en febrero en Nueva York y se estrenará el verano boreal próximo en FX, que llega a 91 millones de hogares.

