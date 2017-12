Ni ganas de verlas

Ciudad de México.- Cintas como ‘Guardianes de la Bahía’, ‘La Liga de la Justicia’, ‘La Momia’, ‘Geo-Tormenta’ y ‘9/11’ conforman la lista de las diez peores películas de 2017, según la elección de varios críticos, informó The Hollywood Reporter.La revista especializada también incluyó a ‘Mi Nueva Yo’ protagonizada por Resse Whiterspoon; ‘La Reina del Desierto’ con Nicole Kidman; ‘El Muñeco de Nieve’; ‘El Libro de Henry’ con Naomi Watts y ‘Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas’.Esta selección de Hollywood Reporter ubicó desde personajes ineptos hasta fallas de encendido de un autor, comedias libres de risas y una película de desastres particularmente explotadora, informó el medio.‘Guardianes de la Bahía’, protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron, según el portal, fue el ejemplo más angustioso del año, una cinta que luchó por una vulgaridad que nunca se acerca ni remotamente a lo divertido.En la opinión de los críticos del medio, en ‘La Liga de la Justicia’, con Batman, Superman y la recién incluida Mujer Maravilla, los personajes avanzan lentamente hacia rendimientos cada vez más bajos en una mezcolanza poco atractiva, que arroja a un grupo de superhéroes en una combinación que no se consolida ni hace que se quiera ver más de ellos en el futuro.De ‘La Momia’, estelarizada por Tom Cruise, los críticos apuntaron la poca osadía del actor y menos encanto a la película.‘Geo-Tormenta’ la película del desastre planetario, encuentra al coguionista del ‘Día de la Independencia’ con la esperanza de comenzar una carrera como director con el mismo libro de jugadas, pero olvidando varias reglas del juego, según los críticos.La número uno de la lista fue ‘9/11’, cinta que reunió innumerables historias sobre el heroísmo mostrado por las personas en el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001, en Estados Unidos.Peores cintas del año1. ‘9/11’2. ‘Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas’3. ‘The Book of Henry’4. ‘Geo-Tormenta’5. ‘La Momia’6. ‘The Snowman’7. ‘La Liga de la Justicia’8. ‘Guardianes de la Bahía’9. ‘La Reina del Desierto’10. ‘Home Again’*Fuente: The Hollywood Reporter

